576 km à tricycle après un AVC, tout un défi accompli

Une femme de 32 ans, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), a parcouru la distance entre Laval et Rimouski en tricycle, afin d’amasser des fonds pour la recherche sur cette maladie.

Geneviève Morel a subi un AVC à 26 ans, alors qu'elle était enceinte de six mois. Après deux ans de réadaptation et quatre ans d'entraînement intensif, elle a retrouvé l'usage de son bras gauche à 50 % et celui de sa jambe gauche à 80 %.

Geneviève Morel Photo : Radio-Canada

C'est sûr qu'il y a une période d'acceptation, il faut la prendre. Et puis après ça, c'est de voir ça comme une nouvelle vie, un nouveau défi a dit Geneviève Morel à son arrivée à Rimouski.

La vie ne s'arrête pas là. Geneviève Morel, victime d'un AVC à l'âge de 26 ans

Son urgence de vivre l'a poussée pour réussir à rouler sur son tricycle pendant 576 km. Elle a récolté plus de 9000 dollars qui iront à la recherche sur les AVC.

Je fais à peu près 60 à 70 km par jour. Il n'y a pas une journée pareille. J'ai eu de mauvaises journées comme des bonnes. On est au neuvième jour, mes jambes sont fatiguées, mais je suis vraiment heureuse d'arriver.

Sur la ligne d'arrivée, plusieurs de ses proches étaient présents pour l’accueillir.

Il en faut des femmes comme ça qui relèvent de gros défis pour montrer que la santé des femmes c'est important et qu'on est capable d'accomplir de grandes choses , a déclaré l'une des travailleuses du Centre-Femmes Rimouski, Lauralie Chabot.

Sa famille et ses amis se sont dits très fiers du parcours accompli par la jeune femme.

Avec les informations de Maya Arseneau