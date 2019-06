Échange corsé entre Dorion et Roy au sujet de la crise des médias

Afin de réagir à la crise des médias « qui n’ont plus de cash », la députée solidaire Catherine Dorion a demandé à la ministre de la Culture, vendredi à l'Assemblée nationale, si elle avait l’intention de taxer les géants comme Facebook et Google. Nathalie Roy ne s’y est pas engagée, mais a profité de l’occasion pour envoyer une pique à son adversaire.

« Chaque jour, il y a une mauvaise nouvelle, aujourd’hui, c’est Capitales Médias. Nos médias québécois n’ont plus d’argent, ils sont à sec », a d’abord lancé Catherine Dorion, en parlant du fait que l’entreprise, qui possède notamment Le Soleil, a indiqué vendredi qu'elle cherchait du financement pour assurer sa survie.

La députée de Taschereau interpellait la ministre de la Culture pour que Nathalie Roy présente sa vision du secteur des communications au Québec.

Mme Roy, une ex-journaliste, a insisté sur le fait qu’elle a passé 30 ans dans le monde des communications et qu’elle sait très bien que « tout le monde des médias, toutes les entreprises de communication sont en crise actuellement ».

Elle a aussi rappelé qu’elle avait demandé qu’une commission parlementaire soit mise sur pied à ce sujet et que les travaux de cette commission n'allaient pas assez rapidement à son goût.

Après cette réponse, Catherine Dorion est revenue à la charge et a reproché à la ministre Roy de ne pas répondre à la question. « Nous n’avons eu aucune mention d’aucune vision », a-t-elle lancé.

Il n’y a pas 28 000 solutions. Soit les médias québécois meurent, soit c’est l’argent des contribuables québécois qui va les sauver, soit on va aller chercher cet argent chez ceux qui sont à l’origine de cette crise, les entreprises de la Silicon Valley qui siphonnent l’argent des Québécois et qui l’amènent aux États-Unis. C’est quoi la solution? Catherine Dorion à l'Assemblée nationale, vendredi, à l'intention de la ministre de la Culture, Nathalie Roy

Un début de solution serait d’acheter local, « d’acheter chez nous sur nos propres plateformes comme Tou.TV, La Presse+ et illico », a répondu Mme Roy.

Mais l’occasion était trop belle pour la ministre, qui n’a pu s’empêcher d’y aller coup pour coup avec son adversaire.

« Ses beaux petits vidéos qu’elle nous fait, elle les met sur quelles plateformes? YouTube, Facebook. Quand on prend de la publicité et qu’on met des vidéos sur les GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, NDLR], on n’a pas de leçons à donner aux autres. Et quand on dit ici en Chambre qu’on a pas de télévision, c’est gentil pour nos télévisons qui essaient justement de vivre. On se fiche de nos propres médias qui, eux, sont les créateurs de contenu », a répondu la ministre.

Mme Roy n’a toutefois pas indiqué si elle considérait l’idée de taxer les géants du web afin de venir en aide aux médias québécois.

« Ces plateformes [ GAFAMGoogle, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ] font de l’argent chez nous et font mourir nos médias. C’est logique de se demander comment, dans cette fuite d’argent, on peut aller en ramasser une partie, avec des lois, pour permettre à des médias indépendants de survivre. C’est juste le gouvernement qui peut faire ça », a répliqué Catherine Dorion.

« La commission en place se demande quels médias on va aider, mais ne se demande pas d’où va venir l’aide. C’est ça, le vrai courage politique en ce moment, il y a une vraie crise, ce n’est pas une petite joke. C’est possible, légalement, de faire face aux grosses plateformes multinationales qui ont siphonné les revenus publicitaires des médias. La France l’a fait », a ajouté la députée de Québec solidaire.