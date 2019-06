La DSLR soutient la maternelle à temps plein et l'immersion française

Le document de 122 pages propose plusieurs réponses aux questions posées par la commission dans son document de travail qui sert aux consultations publiques. Il contient également plusieurs propositions et recommandations. Le premier axe de travail de ce rapport présente la vision à long terme de la division scolaire et évoque notamment son projet de maternelle à temps plein.

« Quand on étudie les pays où ces investissements se sont faits, on voit que c’est une parmi plusieurs clés à avoir amélioré le cheminement de l’apprenant », explique Christian Michalik.

« Si on proposait demain qu’en douzième année un jeune ne passe seulement qu’une demi-journée à l’école on se dirait que cela n’a pas de sens. C’est difficile à comprendre le fait qu’au début de ce cheminement on accepte que ce soit seulement une demi-journée. »

Une autre idée clé proposée dans ce rapport a à voir avec les efforts réalisés par la division scolaire pour intégrer les perspectives autochtones dans le quotidien de ses écoles. « Ces perspectives sont importantes pour nos élèves qui s’identifient comme étant Autochtones, mais aussi pour tous nos élèves qui ne sont pas autochtones », souligne Christian Michalik.

« Depuis longtemps nous intégrons différentes manières de concevoir qui sont inspirées d’approches autochtones ».

Selon M. Michalik, l’idée clé est de poursuivre cet effort au sein de la division scolaire. Il estime que ce serait également une façon de repenser le système des écoles publiques au Manitoba.

Dans ce rapport, la LRSD insiste aussi sur l’importance d’avoir une stratégie d’élimination de la pauvreté systémique.

« Nous essayons d’expliquer les écarts qui existent entre certaines populations d’étudiants et nous croyons que la clé est la question de la pauvreté », estime Christian Michalik.

« Nous sommes la province qui a le plus grand nombre de jeunes enfants qui vivent dans des conditions de pauvreté et le système des écoles publiques a un rôle clé dans cette stratégie de société ».

La question de l’immersion est également au centre de ce rapport. La DSLR estime que son existence n’est pas assez mise en avant dans le débat.

« Dans la DSLR, plus de 35 % des apprenants sont inscrits en immersion française (IF) et, compte tenu de la moyenne provinciale de 13 %, nous avons jugé qu’il était injuste de ne pas prendre en compte l’immersion française dans le débat sur l’avenir de l’éducation et pour les communautés bilingues desservies par la LRSD », souligne Christian Michalik.