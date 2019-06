Stationnement à ExpoCité : « un cafouillage total », selon Québec 21

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, soutient que le vérificateur a le pouvoir d’effectuer ce type d’examen et d’émettre des recommandations afin de s’assurer que l’argent des contribuables soit bien dépensé pour répondre aux bons besoins .

Quand on regarde le dossier des bornes [de stationnement] à ExpoCité, c'est une mauvaise planification de A à Z. Alors, on doit aller de l'avant avec un audit de performance du vérificateur général pour que ça ne se reproduise plus , insiste le chef de l’opposition.

L’administration Labeaume a révélé jeudi que le système de stationnement automatisé acquis au coût de 2,15 millions de dollars en 2015 excédait les besoins d’ExpoCité.

Une catastrophe

À titre d’exemple, plus de la moitié des 37 bornes de paiement intérieures ne serviront pas et seront déplacées vers d’autres stationnements exploités par la municipalité.

Depuis le début, c’est un cafouillage total. C’est une catastrophe. On essaie de justifier une technologie qu’on a achetée et qui ne répond pas aux besoins. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

De son côté, la Fédération canadienne des contribuables ( FCCFédération canadienne des contribuables ) accuse la Ville de Québec d’avoir gaspillé l’argent des citoyens en achetant à fort coût un système de stationnement qui n’est pas adapté aux besoins du site.

C’est très, très clair que l’administration municipale a improvisé sur ce dossier et malheureusement, comme à chaque fois que l’administration improvise, c’est les payeurs de taxes qui sont pris à payer la facture , déplore le président de la FCCFédération canadienne des contribuables , section Québec, Renaud Brossard.

Avec les informations de Guylaine Bussière