Usines de cannabis odorantes : Legault veut agir

Mardi, Radio-Canada a rapporté que plusieurs citoyens habitant à proximité de l'usine Hexo Corp, à Gatineau, sont dérangés par l'odeur depuis que sa superficie a plus que quadruplé.

On est en train de regarder, avec deux ou trois ministères qui sont concernés, comment on peut ajuster la réglementation pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce genre d'impact pour les voisins , a réagi M. Legault vendredi, alors qu'il était de passage en Outaouais.

Il a rappelé qu'il n'était pas un grand partisan de la légalisation du cannabis, mais qu'il préférait que le produit soit cultivé au Québec plutôt qu'ailleurs.

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a abondé dans le même sens, ajoutant comprendre ce que vivent ces gens.

Ce sont des emplois [dans l'industrie du cannabis] qui sont importants, on préfère que ce soit au Québec, et dans ma circonscription. Mais il faut que ça respecte les règles et que ça n'incommode pas les voisins , a-t-il jugé.

Avec les informations de Jérôme Bergeron