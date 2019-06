Des bénévoles recherchés pour la corvée de sacs de sable à Pontiac

On demande aux gens d'aider [les sinistrés et] leurs voisins le plus possible, mais c'est difficile, on l'a vu à Gatineau et à Ottawa. C'est très difficile cette année d'avoir des bénévoles , reconnaît la mairesse, Joanne Labadie.

La mairesse a expliqué que le travail consistera à aider les résidents inondés à mettre leurs sacs de sable sur le bord du chemin. Puis des entrepreneurs locaux vont venir pendant les deux prochaines semaines pour les ramasser , précise Mme Labadie.

La Municipalité de Pontiac a été durement touchée par la crue printanière. Ce n'est que depuis quelques jours que le niveau de l'eau a baissé dans les quartiers.

Au total 170 000 sacs de sable ont été distribués, et la majorité doit toujours être ramassée, selon les chiffres avancés par la mairesse.

La mairesse de Pontiac, Joanne Labadie. Photo : Radio-Canada

J'ai fait le tour de plusieurs quartiers hier, plusieurs [sinistrés] ont commencé à les ramasser , constate-t-elle.

Pontiac compte plus de 300 sinistrés des inondations. Une cinquantaine de chalets ont aussi été inondés lors de cette crue printanière.

Une assemblée générale avec des représentants du ministère de la Sécurité publique aura lieu le lundi 10 juin à 19 h, au Centre communautaire de Luskville, route 148, pour les sinistrés. En fonction des demandes des sinistrés, les représentants pourraient rester de trois à quatre jours, selon la mairesse.

La corvée se poursuit à Ottawa

Pour sa part, la Ville d'Ottawa a indiqué que le ramassage des sacs de sable à Cumberland était terminé, mais qu'il se poursuivait dans les quartiers de West Carleton-March et de Britannia.

La Ville espère que des bénévoles pourront prêter main-forte pour le ramassage dans ces deux quartiers.