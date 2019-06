La région Chaleur se penche sur la prévention du suicide chez les jeunes

Les autorités scolaires de la région Chaleur, dans le nord du Nouveau-Brunswick, organisent une session d’information pour les parents mercredi prochain à Bathurst. L’objectif : prévenir le suicide chez les adolescents.

On a eu une rencontre interagences la semaine dernière, et on se rend compte que les personnes qu’on appelle des élèves sont des élèves de 8h le matin à 16 h l’après-midi, mais ils sont aussi nos amis, nos enfants, nos cousins, nos voisins , explique Éloi Doucet, président de l’équipe des mesures d’urgence du District scolaire francophone Nord-Est.

Donc c’est un effort collectif de prendre charge de la situation, ajoute-t-il. C’est pas seulement au niveau de l’école. C’est un peu dans cet effet là qu’on veut rencontrer les parents de la communauté pour discuter des pistes à suivre, ce qui se fait et ce qui peut se faire de mieux

Il s’agit donc d’un travail d’équipe. D'ailleurs, en plus du district scolaire, le réseau de santé Vitalité et la Ville de Bathurst font aussi la promotion de la rencontre de mercredi prochain sur leur page Facebook.

Pour demander de l'aide Service canadien de prévention du suicide : 1 833 456-4566 Jeunesse, J'écoute : 1 800 668-6868

Équipes Enfants-Jeunes, d’autres intervenants en santé mentale et des premiers répondants font aussi partie des partenaires de l’initiative visant à empêcher les jeunes à poser un geste fatal.

C’est de s’assurer que les gens sont informés des services, explique le sergent d’état-major de la Gendarmerie de Bathurst, Campbellton et Saint-Quentin, René Labbé. Souvent on a des gens qui ne le sont pas ou qui croient que d’aller chercher de l’aide c’est mal vu. Cette mentalité a commencé à changer, mais elle ne l’est pas totalement encore.

Donc je crois que d’expliquer aux gens comment ça se passe, de la confidentialité, le but de toutes les agences, c’est de porter assistance à ces gens dans le besoin , conclut le policier.

Avec les informations de François Vigneault