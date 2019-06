De la pizza gratuite pour des démunis de Saguenay

On sert de la nourriture à des gens chaque jour qui peuvent s'offrir de manger au restaurant, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. On trouvait donc ça important de pouvoir offrir un repas gratuit aux gens qui en ont vraiment besoin , a expliqué la copropriétaire de la pizzeria, Manon Boily.

Manon Boily souhaitait parvenir à faire une petite différence dans la vie des personnes en situation d'itinérance. Photo : Radio-Canada

Malgré la pluie, les convives ont pu manger à l'extérieur tout près de l'endroit où le four à cuisson sur feu de bois avait été installé.

Cette initiative a touché le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais. Il a soutenu qu'un tel repas peut contribuer à réduire la stigmatisation des itinérants.

Michel St-Gelais a salué les efforts ayant été déployés par les propriétaires de la pizzeria. Photo : Radio-Canada

Les hommes qui fréquentent la Maison sont victimes d'énormément de préjugés. Ce qui est difficile pour eux, c'est la réinsertion sociale, c'est l'accès aux logements. Plus on va parler de façon positive de ces gens-là et plus on va permettre qu’ils contribuent à la communauté , a-t-il mentionné.

Les clients d'un jour ont fait la file pour avoir droit à des pointes de pizza. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires de la pizzeria Pizzaïoli espèrent pouvoir éventuellement répéter l'expérience. Ils souhaitent également ramasser des dons pour la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi à l'occasion de futurs événements.