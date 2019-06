Freeland compte sur le rôle de Cuba dans la sortie de crise au Venezuela

Cette rencontre suit une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres du Groupe de Lima, qui s’est tenue au Guatemala jeudi, la quatorzième du genre portant sur le Venezuela.

Le Canada, qui parle en son nom et au nom du Groupe de Lima, aimerait que Cuba devienne un partenaire « dans la résolution pacifique de la crise au Venezuela » et aide au rétablissement « des droits démocratiques et humains » des Vénézuéliens, ce qui passe, a affirmé Mme Freeland en conférence de presse, par la tenue d’élections « justes et libres ».

Les deux parties ont cependant une lecture totalement opposée de la situation. Le gouvernement cubain soutient le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro actuellement au pouvoir, alors que le Groupe de Lima est derrière Juan Guaido, le chef de l’opposition qui s’est autoproclamé président en janvier dernier.

Cuba a une position différente et c’est pourquoi c’est important de parler à Cuba. […] Le Groupe de Lima au complet espère que Cuba, un important pays de notre hémisphère, peut faire partie de la solution. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland

Selon elle, la conversation entre les deux pays a été « productive » et ils ont convenu de « garder le dialogue ouvert ».

Services consulaires limités

La rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères a aussi été l’occasion de discuter de la fermeture des services d'immigration canadiens à Cuba.

Chrystia Freeland a d’ailleurs souligné que la grande délégation de fonctionnaires cubains qui est venue au Canada avec le ministre Rodriguez visait à trouver des solutions à cette fermeture et que les représentants des deux pays faisaient actuellement un « travail acharné ».

La ministre a aussi réitéré que les mesures prises par le Canada « n’ont rien à voir avec une décision politique », mais qu’elles découlaient de l’obligation du Canada de protéger ses diplomates et ses fonctionnaires.

Le Canada soutient que la fermeture de ses services d’immigration à Cuba s’explique par les maux mystérieux dont ont souffert plusieurs diplomates canadiens en poste dans l’île depuis 2017 et qu'on a d’abord attribués à des « attaques acoustiques ».

Des enquêtes scientifiques pour comprendre les raisons de ces maux sont toujours en cours, a-t-elle précisé.