Pas de division du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Le gouvernement a confirmé vendredi qu'il ne tiendra pas sa promesse électorale de diviser le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) en deux entités.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a plutôt opté pour mettre des mesures en place pour tenir compte du caractère distinct du Centre-du-Québec.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, trouve que de scinder le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ) est une mauvaise idée.

Je pense que ce n’est pas la chose à faire, mais c’est aussi le budget que ça aurait demandé, au moins 25 millions de dollars pour refaire les structures, pour rajouter des postes. Et ça, je pense que la population du Centre-du-Québec comme de l’ensemble du Québec souhaite qu’on mette l’argent dans les services , a-t-elle déclaré.

Un président directeur adjoint sera attitré spécifiquement au Centre-du-Québec. Il sera basé à Drummondville.

Du personnel cadre et de logistique seront aussi ajoutés sur le territoire.

De plus, un forum populaire aura lieu pour entendre les critiques et besoins de la population. Depuis la fusion des deux réseaux de la santé, de nombreux élus et citoyens réclamaient le retour d'une entité uniquement pour le Centre-du-Québec.

Si, au Centre-du-Québec, on continue à avoir l’impression d’être traité comme une sous-région, je vais être le premier à le dire haut et fort. Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l’UMQ

Le maire de Drummondville Alexandre Cusson et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dit qu'il va surveiller la situation de près.

Vous pouvez être assurés de l'appui des élus municipaux, dit-il. On sera là pour nous assurer que cette structure répond aux objectifs qu’on s’est fixés, on sera là pour le dire si ça répond effectivement aux objectifs, on sera là aussi pour le dire si ça ne donne pas les résultats attendus.

La présidente de la table des préfets des MRC du Centre-du-Québec, Geneviève Dubois, admet que l’ajout des ressources est un pas dans la bonne direction pour la reconnaissance de la particularité de la région, mais elle rappelle que ce n'est pas ce que la CAQCoalition avenir Québec avait promis en campagne électorale.

Vendredi, le gouvernement du Québec a, par ailleurs, aussi annoncé plus de financement pour les organismes communautaires du Centre-du-Québec.

On a réussi à aller chercher un million de dollars pour nos organismes communautaires qui sont sous-financés par rapport à des régions qui sont similaires à la nôtre , se réjouit Geneviève Dubois, la mairesse de Bécancour.

Avec les informations de Maude Montembeault et de Marie-Claude Julien