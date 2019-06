Normand Groleau meurt dans un accident de moto

Sherbrooke perd un grand bénévole. Normand Groleau, 71 ans, a perdu la vie à la suite d'un accident de moto qui s'est produit à Pinkham Notch, dans l'État américain du New Hampshire.

Après avoir été photographe, Normand Groleau a fondé l'organisme Estrie Aide, qui venait en aide à des centaines de personnes moins bien nanties chaque année.

Je crois que s'il n'avait pas pris la relève de [l'organisme] Arthur et son oeuvre, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui Estrie Aide existerait. Ça prenait une personne avec sa façon de voir, sa façon de penser, sa façon d'aimer les gens , estime Normand Goupil, qui a déjà été membre et président du conseil d'administration d'Estrie Aide.

C'était un homme au grand cœur, généreux, qui ne faisait que vouloir aider , poursuit Raymond Vincent, ami de Normand Groleau.

Normand Groleau avait reçu la médaille de l'Assemblée nationale en 2017 pour l'ensemble de son implication au sein de la communauté.