Un retour plus tôt que prévu au Nouveau-Brunswick pour d'heureux gagnants à la loterie

Line Rousselle est originaire de Neguac mais vit au Québec avec son mari, Éric Lacasse, qu’elle a rencontré lorsque ce dernier était dans l’armée au Nouveau-Brunswick.

Lors d’un récent voyage dans les Maritimes, le couple s’est procuré un billet de « Gagnant à vie » et vient de remporter le prix le plus important qu’offre ce jeu de Loto Atlantique.

C’est Éric Lacasse qui a acheté le billet gagnant au Dépanneur Annette, lui qui affirme rarement jouer à la loterie. J'attendais après ma femme qui placotait puis je me suis tanné, j'ai décidé d'acheter un gratteux pour passer le temps , a-t-il dit sur les ondes de l’émission L’Heure de pointe.

Le gros lot du jeu « Gagnant à vie » de Loto Atlantique offre deux options : 1000 $ par semaine pendant 25 ans ou un versement unique de 675 000 $. C’est cette dernière option qu’a choisie le couple, qui rêvait de venir s’installer à Neguac pour sa retraite.

Line Rousselle et Éric Lacasse, qui ont trois enfants et quatre petits-enfants, reviendront donc au Nouveau-Brunswick plus tôt que prévu.

On a déjà acheté notre maison à Neguac , dit Mme Rousselle. Il nous reste juste à décider la date qu'on va déménager à Neguac.