Un nouvel outil d’imagerie nucléaire pour le Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest

Grâce à un procédé de tomographie par émission de positons, l’outil d’imagerie nucléaire générera des images en trois dimensions des organes d’un animal. Ces images permettront de détecter rapidement le cancer, les troubles cérébraux ainsi que diverses infections chez les animaux.

Les chercheurs seront aussi en mesure de fournir des diagnostics plus précis, en plus de trouver de nouveaux débouchés pour le traitement de maladies animales.

Habituellement, on peut voir la grosseur des tumeurs, mais avec cette technologie, on peut voir l’activité des cellules et on peut reconnaître à quel point la tumeur est agressive , explique le professeur au département de médecine vétérinaire à l’Université de la Saskatchewan, Dr Jérôme Gagnon.

L’acquisition de cette technologie a été rendue possible en raison d'un don de 2,5 millions de dollars offert par Cathy Roozen, une femme d’affaires albertaine.

C’est majeur, c’est une acquisition qui change la donne pour nos recherches. Dr Douglas Freeman, doyen du Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest

Même si la technologie sera exclusivement utilisée auprès des animaux, Dr Jérôme Gagnon est d’avis que les données recueillies permettront également d’améliorer les recherchespour les humains.

La technologie bénéficie aux animaux et aux humains, car ils ont essentiellement les mêmes maladies. On peut utiliser les informations qu’on obtient pour développer nos études sur les traitements humains , affirme-t-il.

L'outil d'imagerie nucléaire permettra aux étudiants d'amener leurs connaissances « à un autre niveau », indique le professeur du département de médecine vétérinaire à l'Université de la Saskatchewan, Dr Jérôme Gagnon. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

Une ressource supplémentaire

Le Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest entend profiter de la présence de plusieurs ressources à la fine pointe de la technologie à l’Université de la Saskatchewan pour mener des recherches encore plus spécialisées.

L’Université de la Saskatchewan est dotée de technologies médicales novatrices et les différents départements doivent travailler ensemble. On est bien positionné pour réaliser des essais cliniques de qualité , insiste Dr Douglas Freeman.

En mai, le Centre canadien de rayonnement synchrotron, aussi situé à l’Université de la Saskatchewan, a participé à une étude qui visait à concevoir une nouvelle molécule capable de freiner la prolifération de cellules liées au cancer du pancréas.