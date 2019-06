Rafle des années 60 : session d’information à Maliotenam

Entre 1951 et 1991, de 20 000 à 30 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille pour être placés dans des familles allochtones au Canada, aux États-Unis ou en Europe, ou encore ont été sous la tutelle de l'État. Il ne s'agit pas ici des enfants qui ont vécu les pensionnats autochtones.

En 2017, le gouvernement fédéral répondait à 18 recours collectifs amorcés par les victimes de cette rafle en annonçant qu'elles pourraient recevoir entre 25 000 et 50 000 dollars en dédommagement pour la perte de leur culture.

C'est trop peu, trop tard pour Rosalie Jerôme, qui raconte avoir été arrachée à sa famille à l'âge de 8 ans.

L’argent ne réparera pas les déchirures que j’ai vécues étant jeune. Aujourd’hui, je les porte encore, ces déchirures-là. Rosalie Jerôme, résidente de Maliotenam

Rosalie Jerôme explique avoir été coupée de sa famille et de sa culture pendant 4 ans. Elle dit rester traumatisée du choc, lorsqu'elle a été renvoyée dans sa famille biologique et de s'y être retrouvée comme une étrangère après ce déracinement forcé.

Je ne pouvais plus parler ma langue maternelle. Je comprenais même plus ma mère quand elle me parlait en innu. Rosalie Jerôme, résidente de Maliotenam

« J’ai dû me battre pour me réapproprier ma langue et ma culture », dit celle qui se décrit aujourd’hui comme une survivante.

Environ 16 000 demandes ont été déposées jusqu'à maintenant au pays. Selon Mélanie Vincent, responsable des sessions d'information pour la firme Collectiva, plusieurs victimes hésitent à réclamer les indemnités qui leur sont dues.

Melanie Vincent, de la firme Collectiva, aide les victimes à présenter une réclamation d'indemnité. Photo : Radio-Canada

Il faut être au courant de son histoire personnelle et donc ce n’est pas évident non plus à retracer. Mélanie Vincent, responsable des sessions d'information, Firme Collectiva

« Certains étaient bébés au moment des événements et souvent ne disposent pas des preuves de leur adoption », fait-elle valoir.

Les victimes ont jusqu'au 30 août 2019 pour prendre part au processus de réclamation.