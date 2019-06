De négligés à finalistes : découvrez l’épopée des Raptors en 4 minutes

Décrits comme les éternels outsiders, les Raptors ont connu un parcours en dents de scie, jonché de blessures, de décisions douloureuses, de défaites et de victoires.

Pourtant, en adoptant le slogan We The North, en 2015, l’équipe a choisi de jouer la carte de la différence pour l’utiliser à son avantage et rallier non seulement une ville, mais aussi un pays derrière elle.

Désormais, ils se battent pour obtenir leur premier titre de champions et inquiètent l'une des équipes de la NBA ayant le plus grand palmarès, les Warriors de Golden State.

Le chemin parcouru est indéniable. La journaliste d'ICI Ontario Rozenn Nicolle le retrace en quatre minutes.