Une jeune famille a un coup de cœur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mélissa Tremblay et Fratzel Descadres ont réalisé plusieurs de leurs rêves en déménageant dans l'un des rangs de Saint-Henri-de-Taillon. Tout se concrétise assez rapidement, c’est étonnant , s’exclame le jeune père.

Ces trentenaires, qui sont désormais les fiers parents d'une fillette de cinq ans et d'un poupon de cinq mois, ont fait leurs adieux à la métropole en 2017, dans l’espoir de trouver un mode de vie plus sain à l'image de leurs valeurs écologiques.

Étant donné la façon dont notre génération essaie de vivre, personnellement, je trouve ça très logique de partir de Montréal et d’aller en région , raconte M. Descadres qui est originaire de Montréal.

À la recherche de l’espace perdu

Mélissa Tremblay et Fratzel Descadres cherchaient un logis plus spacieux que leur appartement montréalais, car leurs métiers s'exercent depuis la maison et exigent beaucoup d’espace. Il est musicien et artiste visuel alors qu'elle est ébéniste en plus de faire du rembourrage artisanal.

Fratzel Descadres cherchait un endroit où vivre, mais aussi où enregistrer sa musique. Photo : Radio-Canada

De plus, Mélissa Tremblay, qui est native d’Alma, souhaitait trouver un rythme différent qui lui permettrait de passer plus de temps avec sa famille. J’étais essoufflée d’être en ville, j’étais essoufflée par le rythme de vie rapide , s’exclame-t-elle.

La jeune famille caressait aussi le rêve de vivre de sa propre terre, mais la taille des terrains disponibles dans la métropole ne permettait pas une telle production.

« Le jardinage n’est pas une activité que je fais juste comme ça, c’est vraiment une activité alimentaire. Mon but, c’est que ça paraisse sur ma facture d’épicerie », dit l’artiste multidisciplinaire.

C’est vraiment la logique: j'ai besoin d’espace pour fonctionner et Montréal ne me le donne pas. Fratzel Descadres

Pour le couple, le calcul était simple : le fait de louer des studios en plus d’un appartement à Montréal était beaucoup plus coûteux que d'acheter une propriété spacieuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La région est devenue la seule solution finalement! Fratzel Descadres

Une maison, plusieurs fonctions

Le jeune couple a pu procéder très rapidement à l'achat d'une maison spacieuse et d'un grand terrain dans la région. Photo : Radio-Canada

À Saint-Henri-de-Taillon, Mélissa Tremblay et Fratzel Descadres ont acheté une maison ainsi qu’un terrain dans un rang. Leurs rêves y prennent rapidement forme.

Un studio de musique et un atelier de rembourrage y ont déjà été aménagés. Un studio d’art et une menuiserie pourraient éventuellement voir le jour dans le garage.

Mme Tremblay et M. Descadres ont aussi commencé à organiser leur grand terrain dans le but d’atteindre une certaine autosuffisance alimentaire.

Mélissa Tremblay avait quitté la région il y a plus de 15 ans, mais elle estime que son retour était la meilleure façon d'améliorer sa qualité de vie. Photo : Radio-Canada

Mélissa Tremblay et Fratzel Descadres prévoient de belles choses pour leur potager.

Il y a un grand jardin maraîcher qu’on veut faire. Il y a beaucoup d’arbres fruitiers qu’on veut mettre et des framboises. On a des fraises aussi. On veut mettre des bouleaux et des chênes. Mélissa Tremblay

Mme Tremblay et M. Descadres ont déjà une dizaine de poules et des cailles dont ils savourent les œufs sur une base régulière.

Les poules produisent énormément d’œufs pour la jeune famille. Photo : Radio-Canada

On fait des pâtes avec les œufs en compagnie des enfants , raconte, avec bonheur, la jeune mère. Quand on achète une douzaine d'oeufs de l’épicerie, on ne termine plus la boîte, car on n’aime plus les œufs commerciaux , ajoute-t-elle.

Une région étonnante

La région est d’ailleurs non seulement un terreau fertile pour l’agriculture, mais aussi pour l’inspiration artistique.

Culturellement, il y a quelque chose qui est très inspirant, je voulais plonger là-dedans. C’est dynamique. Il y a plusieurs centres d’artistes, une quantité phénoménale de places où faire des spectacles , explique l'artiste.

Un meilleur mode de vie

Mélissa Tremblay apprécie de plus en plus la tranquillité d’esprit que lui apporte cette nouvelle vie.

J'ai plus de temps pour être avec mes enfants, pour être avec mon conjoint, pour jardiner. Ça ouvre des possibilités , indique-t-elle.

Le couple s’est d’ailleurs improvisé ambassadeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean auprès d’amis montréalais.