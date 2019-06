« On a un avenir prometteur en Mauricie », dit Maxime Bernier

Il est venu en personne présenter les candidats de la région. On a plus de 217 candidats de choisis, je n'ai pas fait ça dans toutes les régions du Canada , affirme Maxime Bernier.

Pour moi, c'était important de me déplacer en Mauricie et de présenter les candidats, parce que oui, on a un avenir prometteur en Mauricie , a-t-il déclaré.

Vendredi, Maxime Bernier n'a toutefois pas dévoilé qui sera candidat dans la circonscription de Trois-Rivières et affrontera ainsi l’ancien maire Yves Lévesque, qui se présente sous la bannière conservatrice et le député néo-démocrate Robert Aubin. Une annonce sera faite dans les prochaines semaines , affirme Maxime Bernier.

Luc Massé est le candidat pour le Parti populaire du Canada dans Berthier-Maskinongé. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Dans Berthier-Maskinongé, Luc Massé se présente contre la députée néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau, en poste depuis 2011.

M. Massé a été maire à Saint-Étienne-des-Grès de 2001 à 2004. Il croit que les politiques proposés par le parti permettraient un meilleur commerce entre les provinces, ce qui pourrait aider les commerçants de la région. Il a été membre du Parti conservateur du Canada durant sept à huit ans.

Nancy Brunelle est la candidat du Parti populaire du Canada dans Saint-Maurice-Champlain Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Dans Saint-Maurice-Champlain, Nancy Brunelle aura notamment le ministre libéral François-Philippe Champagne comme adversaire.

Mme Brunelle a quitté le Parti conservateur du Canada juste après le départ de Maxime Bernier du parti. Ça nous prend un grand changement, ça nous prend un leader, il est un leader , dit-elle. Elle ajoute que les gens sont tannés des libéraux .

Richard Synnott est candidat du Parti populaire du Canada dans la circonscription de Bécancour-Nicolet-Saurel. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Richard Synnott se présentera dans Bécancour-Nicolet-Saurel, une circonscription détenue par le député du Bloc québécois Louis Plamondon, qui siège aux Communes depuis 1984.

M. Synnott habite dans la région depuis près de deux ans. Il est un ancien membre du Parti conservateur du Canada. Selon lui, les électeurs font face à un choix : voter pour un parti souverainiste qui ne sera jamais au pouvoir ou pour un parti qui croit que les vrais intérêts du Québec résident dans le fait de collaborer dans l’unité nationale .

Maxime Bernier et ses candidats n’ont pas voulu élaborer sur les enjeux régionaux. Ils comptent se réunir pour élaborer une plateforme plus précise.

Dans la circonscription de Drummond, Steeve Paquet, un résident de Drummondville, représentera le Parti populaire du Canada. Vendredi, Maxime Bernier s'est aussi rendu à Drummondville pour annoncer des candidats du Centre-du-Québec et de l'Estrie.