Rétro Mtl, une boutique de jeux vidéo pour les nostalgiques

Fort du succès de son bar, Arcade Mtl, Dominic Bourret est récemment revenu à la charge en ouvrant cette fois Rétro Mtl, une boutique qui sort les vieux jeux vidéo des marchés aux puces pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des nostalgiques. Visite guidée de ce lieu qui incarne l'engouement actuel pour les jeux vidéo rétro.

Impossible de ne pas s’exclamer en entrant dans la boutique sise rue Hochelaga, entre les avenues Bourbonnière et d’Orléans, dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Les classiques comme Super Mario Bros. côtoient des jeux, des consoles et des accessoires – dont certains sont franchement obscurs – qui feraient rêver n’importe quel collectionneur.

Certains ensembles particulièrement rares ou bien préservés sont présentés comme des pièces de musée. Mais ne vous méprenez pas : ils sont aussi à vendre! Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Dans un présentoir placé sous une affiche de Mega Man, des guides et des magazines consacrés aux jeux vidéo nous transportent à l’époque où Internet n’était pas la source intarissable d’informations qu’il est aujourd’hui. Dans un coin de la boutique, une borne d’arcade du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time invite les clients ou leurs enfants à y jouer pendant qu'ils patientent.

Un vieux rêve

Rétro Mtl est l’accomplissement d’un vieux rêve pour M. Bourret et ses associés Frédéric Gémus et Jonathan Millette. Tous les trois sont d’avides collectionneurs qui ont vu passer entre leurs mains nombre de jeux convoités et qui ont depuis longtemps flairé la bonne affaire.

« Je fais de la vente de jeux depuis longtemps, raconte Dominic Bourret. J’ai commencé ça en 2011 environ, quand je travaillais sur ma collection. J’achetais des jeux dans les ventes de garage et les marchés aux puces, mais à un moment donné j’en avais trop et j’ai réalisé qu’il y avait un marché pour ça. »

J’ai commencé à acheter des jeux dont je n’avais pas besoin parce que je savais que d’autres allaient me les acheter. C’était une façon de payer ma collection. Dominic Bourret, cofondateur de Rétro Mtl

De l’arcade à la boutique

Peu à peu, sa collection a grandi et ses clients se sont multipliés. Entre deux contrats pour son travail de designer graphique, il a loué un local dans lequel il organisait des soirées consacrées aux jeux vidéo, lors desquelles il réunissait des amis pour jouer et pour vendre. De fil en aiguille, ces événements informels ont pris de l’ampleur, si bien qu’il a fini par ouvrir Arcade Mtl en 2016.

Cette aventure l'a forcé à mettre de côté la vente pour s’occuper à plein temps de son entreprise. Pendant ce temps, ses amis Frédéric Gémus et Jonathan Millette ont poursuivi leurs activités.

Impossible de ne pas s’exclamer en voyant les jeux dans les présentoirs de la boutique. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Trois ans plus tard, avec le bar solidement sur les rails, Dominic Bourret s'est dit qu’il est temps de réaliser son rêve d’ouvrir une boutique. En guise de partenaires, il a naturellement pensé à ses amis Frédéric et Jonathan.

Le résultat est à la hauteur de leurs rêves. Même la bâtisse qui accueille les locaux de Rétro Mtl semble destinée à cette tâche, avec sa brique d’une couleur rappelant le gris jauni des consoles Super NES qui s’agence parfaitement au logo violet de la boutique.

Les classiques comme Star Fox, Donkey Kong Country et Final Fantasy côtoient des jeux, des consoles et des accessoires, dont certains sont plutôt obscurs. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

Un engouement pour le rétro

Et les clients sont au rendez-vous, aussi bien en ligne qu’en magasin. M. Bourret souligne d’ailleurs qu’il sent un véritable engouement pour les jeux vidéo rétro depuis quelques années.

« Chaque année, certains disent que les gens vont se tanner et que les prix vont tomber. Moi, je ne pense pas. »

Je crois que le rétro fait partie intégrante du paysage vidéoludique et qu’il va y rester. Ça fait partie de l’histoire des jeux vidéo. Dominic Bourret, cofondateur de Rétro Mtl

Il en veut pour preuve les nombreux jeux récents qui choisissent une esthétique rétro, en particulier chez les studios indépendants, qui semblent en être friands. Même les grands fabricants ne veulent pas manquer cette manne.

« Ces dernières années, Nintendo a lancé des consoles classiques et les gens se les arrachent. PlayStation le fait aussi, la Sega Genesis s’en vient, Intellivision lance une nouvelle console, et l’Atari VCS a été endossée sur Kickstarter », énumère-t-il.

Une grande partie du travail des employés de Rétro Mtl s'effectue dans l'arrière-boutique, où les jeux sont testés, nettoyés et réparés. Photo : Radio-Canada / Karl-Philip Vallée

M. Bourret veut profiter de cet engouement pour faire de son magasin un lieu de rassemblement pour les joueurs du quartier. Des tournois de jeux vidéo et des ateliers donnés par des professionnels du milieu devraient notamment être annoncés au cours des prochains mois.