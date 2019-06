Formule E : Plante échoue à faire invalider la poursuite en Cour d'appel

Dans un jugement d'à peine quatre pages rendu vendredi, le juge Stephen W. Hamilton écarte les prétentions de Mme Plante, selon qui le promoteur du championnat à l'échelle mondiale, Formula E Operations (FEO), ainsi que le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), en tant que syndic de faillite de l'organisme « Montréal, c'est électrique » (MCE), avaient lancé contre elle une poursuite-bâillon.

Il donne ainsi raison à la Cour supérieure du Québec, qui avait aussi rejeté les arguments de Mme Plante en décembre dernier.

Une poursuite-bâillon, écrit le juge Hamilton, « doit être distinguée d'une poursuite entreprise par une partie recherchant de bonne foi un dédommagement à la suite de la commission d'une faute. En l'espèce, je conviens avec la juge de première instance que le litige n'a ni pour objectif ni pour effet de bâillonner la requérante et qu'il se présente plutôt comme de nature commerciale ».

La poursuite pourra donc aller de l'avant devant la Cour supérieure.

FEOFormula E Operations et PwCPricewaterhouseCoopers réclamaient à l'origine 33 millions de dollars à la Ville de Montréal et à la mairesse, faisant notamment valoir que celles-ci « ont agi de manière impulsive, arbitraire, abusive et préjudiciable, n'ont pas respecté leur devoir d'agir à tout moment de manière raisonnable et de bonne foi, et ont sciemment causé du tort à MCEMontréal, c'est électrique et FEOFormula E Operations » en annulant les courses qui devaient avoir lieu en 2018 et en 2019 – des allégations qui n'ont pas encore été jugées sur le fond.

Entre-temps, PwCPricewaterhouseCoopers a fait rayer son nom de la poursuite. Selon nos informations, FEOFormula E Operations ne réclamerait plus aujourd'hui que 16 millions de dollars.

« Formula E Corporation Limited ne peut ignorer que la vaste majorité des citoyens et des élus ne voulait plus de cet événement dans les rues de Montréal », a fait valoir par écrit Geneviève Jutras, l'attachée de presse de Valérie Plante, vendredi.

« La mairesse et les avocats qui représentent la Ville de Montréal vont évidemment continuer à contester vivement le recours », a-t-elle ajouté, soulignant que ceux-ci « conservent à ce stade tous leurs moyens de défense, dont et principalement l'absence de toute faute de leur part ».

En février dernier, un budget de 600 000 $ avait été alloué à la défense de la Ville et de la mairesse dans ce dossier par le comité exécutif de Montréal.

Avec la collaboration de Julie Marceau