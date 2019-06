Plus de logements sociaux à Montréal grâce au fonds créé par Phyllis Lambert

En deux décennies, ce fonds alimenté par des capitaux privés a permis à des organismes communautaires et des coopératives d'habitation de devenir propriétaires afin d'offrir des logements abordables aux familles ou ménages à faible revenu.

L'architecte croit que la mixité sociale doit être préservée dans la métropole.

On n'est pas fait d'une seule chose! Toutes les lois et réglementations sont faites pour qu'on puisse faire des bâtiments pour les gens riches, mais on ignore complètement les gens qui sont moins favorisés.

L'architecte Phyllis Lambert