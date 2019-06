Les nouveaux enseignants du Témiscamingue pourront avoir un mentor

L'objectif est de bien accueillir et accompagner le nouveau personnel enseignant sur le territoire du Témiscamingue.

Déjà, 17 enseignantes ont manifesté leur intérêt au mentorat pour l'automne 2019 lors d'une rencontre tenue le 4 juin dernier.

« La réflexion a commencé cet automne, mêlée à notre désir d'améliorer l'accueil et l'accompagnement et le contexte de l'évolution de notre personnel, soit beaucoup de départs à la retraite et de contrats à offrir. On veut que nos enseignants d'expérience puissent partager et avoir une relation privilégiée avec un mentoré. En même temps, on veut s'assurer que ce soit reconnu dans la tâche », explique la directrice des ressources humaines à la CSLT, Josée Beaulé.

Le volet mentorat a été développé par les Services éducations, le Service des ressources humaines et le Syndicat de l'enseignement.

La CSLT est la première à instaurer ce programme dans la région. 181 enseignantes et enseignants sont actuellement à l'emploi de la CSLT.