Une entente a été conclue pour les retraités de la papetière Fraser

Les retraités et employés de l'ancienne papetière Fraser au Nouveau-Brunswick se sont réunis à Edmundston hier. Cette réunion portait sur une entente qui a finalement été conclue afin de renflouer la caisse de retraite, après une lutte de 10 ans.

Convoqués par la firme Morneau Shepell, gestionnaire de la caisse de retraite, les travailleurs des anciennes usines Fraser d'Edmundston, Plaster Rock et Atholville semblaient satisfaits. Ils ont récupéré une partie de l'argent perdu dans leur caisse de retraite.

Ça fait 10 ans, c’est une grosse bataille, lance un retraité rencontré sur place. En cours de route, c’est dur pour tout le monde. C’est dur pour la compagnie et c’est dur pour nous. Mais ils ont été corrects avec nous et on a été correct avec eux.

Ils nous avaient floués, mais avec ce qu’on a eu aujourd’hui, c’est mieux que rien. Un retraité lors de la rencontre de jeudi soir

Ce retraité de la papetière Fraser est soulagé qu'une entente ait enfin été conclue, après une lutte de 10 ans avec la caisse de retraite. Photo : Radio-Canada

Une lutte de 10 ans

Les ennuis des travailleurs avec la caisse de retraite ont commencé en juin 2009 lorsque la papetière Fraser s'est placée à l'abri de ses créanciers en raison de problèmes financiers.

L'entreprise étant incapable de rembourser sa dette envers le régime de retraite, les employés et retraités qui avaient cotisé ont subi une perte de 35% de leur pension.

À micro fermé, plusieurs anciens employés ont confirmé qu'il y avait eu une entente à la suite d'une poursuite intentée par la firme Morneau Shepell en 2012.

Dans la poursuite, Morneau Shepell accusait l'entreprise Towers Watson, qui a été consultante en actuariat pour la caisse de retraite, d'avoir été négligente et d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires. Morneau Shepell estimait que le sous-financement de la caisse de retraite causé par la négligence était évalué à environ 22 millions de dollars.

En 2014, Towers Watson avait mis en cause une troisième firme, soit Mercer Canada.

En raison d'une clause de confidentialité que les parties au dossier ont signée, Radio-Canada n’a pas pu connaître le contenu de l'entente.

Aucun document indiquant que la poursuite a été réglée n'a été déposé en cours pour le moment.

D’après un reportage de Kassandra Nadeau-Lamarche