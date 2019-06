Inondations en Nouvelle-Écosse : l’école francophone de Wedgeport sera fermée lundi

L’école francophone de Wedgeport, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, est fermée depuis jeudi en raison d’une inondation et le demeurera au moins jusqu’en début de semaine prochaine.

On a pris la décision de retourner les élèves de l’École Wedgeport à la maison jeudi, sur l’heure du dîner, alors que de fortes pluies tombaient sur le comté de Yarmouth.

Quand les élèves sont arrivés à l'école, tout était beau. Dans l'avant-midi, l'eau a commencé à infiltrer l'école , explique Stéphanie Comeau, une responsable des communications au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

L’École Wedgeport était fermée vendredi, et sera fermée le lundi 10 juin. La situation sera alors réévaluée.

Il est possible que la fermeture soit prolongée, si nécessaire. On doit s'assurer que tout soit sécuritaire pour que nos élèves puissent rentrer , dit Mme Comeau.

On s’affairait vendredi à nettoyer et désinfecter tous les planchers et les murs des secteurs de l'école affectés par l’inondation.

Des équipes compléteront ce travail au cours de la fin de semaine et les dommages seront évalués dans les prochains jours, indique le CSAP.

Inondations à Quinan, en Nouvelle-Écosse

Par ailleurs, les pluies abondantes de jeudi ont fait monter de manière importante le niveau des eaux de la rivière Quinan, près du village acadien du même nom, et menaçaient la route 308 à la hauteur de la route Nazaire, rapportait vendredi en début d’après-midi l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) dans la région d’Argyle.

Le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse a fermé à 14 h 30 vendredi le pont de la route Frotten, à Quinan.

La rivière Quinan vue de la route 308, en Nouvelle-Écosse. Photo : Google Street View, août 2009

Le pont demeurera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Environnement Canada ne prévoit pas de précipitations avant mardi prochain dans le comté de Yarmouth.