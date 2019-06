Facebook ne sera plus préinstallé sur les téléphones Huawei

Facebook n'autorise plus Huawei à préinstaller ses applications sur ses téléphones intelligents. Un revers de plus pour le géant chinois de la technologie placé sur une liste noire par Washington.

Les entreprises d'origine américaine ne peuvent plus approvisionner Huawei ni établir de partenariat avec le groupe chinois depuis que Washington a émis de sévères restrictions à son endroit le mois dernier.

Les clients de Huawei déjà équipés d'un téléphone du groupe pourront toujours utiliser les applications de Facebook et recevoir des mises à jour, mais il ne sera plus possible d'avoir WhatsApp et Instagram préinstallés sur les nouveaux combinés, a déclaré Facebook à Reuters.

Une pratique courante

Les fabricants de téléphones signent généralement des partenariats pour préinstaller sur leurs appareils des applications populaires comme Twitter, Booking.com et d'autres.

Sollicités, Twitter a refusé de s'exprimer et Booking pour sa part n'a pas répondu dans l'immédiat.

La décision de Facebook pourrait affecter les perspectives de Huawei, sa division des téléphones intelligents étant devenue l'an dernier le principal contributeur à son chiffre d'affaires, grâce notamment à une forte croissance en Europe et en Asie.

Huawei s'est abstenu de tout commentaire.

L'approche de Google

Google, filiale d'Alphabet, a déclaré ce mois-ci qu'il ne fournirait plus son système d'exploitation Android à Huawei après le sursis de 90 jours accordé par l'administration américaine au groupe chinois, qui expire en août.

Le magasin d'applications Google Playstore et les applications du groupe américain seront cependant toujours disponibles pour tous les téléphones actuels de Huawei, y compris ceux qui ne sont pas encore livrés ou même produits.

À la différence de Google, Facebook n'entend toutefois plus proposer son application sur les appareils de Huawei qui ne sont pas encore sortis d'usine, a déclaré une source proche du dossier. La source n'a pas précisé quand l'interdiction commencerait.

Soupçons d'espionnage

Huawei est soupçonné par les États-Unis d'espionnage pour le compte de Pékin, des accusations que le groupe rejette en bloc.

Le mois dernier, Huawei s'est engagé à continuer à fournir des mises à jour et des services après-vente à tous ses appareils, mais certains propriétaires de ses téléphones en Europe et en Asie commencent à se poser des questions.

Des analystes estiment aussi que le groupe chinois pourrait voir ses ventes de téléphones intelligents chuter d'un quart cette année et risque même de disparaître des marchés hors de Chine.