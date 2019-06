Après les motocross, les monster trucks à Malartic

En plus d'un spectacle de « monstres sur roues » des équipes The Bucking Bronco et Wadded Up, la programmation de l'événement intitulé « Journée familiale pure adrénaline » inclut une exposition de voitures antiques et une performance de Ben Milot en motocross.

Le promoteur de l'événement, Stéphane Gauthier, basé au Nouveau-Brunswick, veut en mettre plein la vue. Il faut s'attendre à de l'action, c'est sûr, s'exclame-t-il. L'Abitibi ressemble beaucoup au nord du Nouveau-Brunswick, le monde se connaît, c'est du monde de party. Je pense que la réponse va être bonne.

Le maire de Malartic, Martin Ferron, y voit une occasion de tirer profit du stade Osisko. On est les seuls à avoir un amphithéâtre extérieur de cette dimension, explique-t-il. On est bien content d'avoir trouvé un événement pour remplacer le Supercross.

Les retombées économiques pour la région seront importantes, anticipe M. Ferron. Ça crée de l'achalandage. Économiquement, c'est très rentable pour Malartic, mais ça percole vers Val-d'Or, Rouyn, Amos, les hôtels, les restaurateurs, tout le monde en profite , conclut-il.

La journée se conclura par un spectacle de l'artiste country Damien Maze.