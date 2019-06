L’UdeM s’engage contre les violences sexuelles avec le Prix Nobel de la paix Denis Mukwege

Lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, le médecin a consacré toute sa carrière à cette cause, notamment en République démocratique du Congo (RDC), où il a fondé l'hôpital Panzi avec l'aide d'un organisme caritatif suédois.

« La violence sexuelle, ce n’est pas une question de féminisme. C’est une question humaniste », a affirmé le médecin lors d’une discussion organisée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM).

L’approche que je [préconise], c’est la sensibilisation. C’est de pouvoir en parler, que toutes les femmes soient capables de rompre le silence quand ça arrive, puisque le silence c’est l’arme absolue des bourreaux. Denis Mukwege, médecin et Prix Nobel de la paix en 2018

C’est donc pour donner plus de ressources à la Fondation Panzi RDC, affiliée à l’hôpital, que le Dr Mukwege a signé cette entente avec l’UdeM, qui permettra à cinq facultés d’apporter leur expertise sur la question des violences sexuelles et de collaborer à des projets de recherche et de formation.

Il s’agit des facultés de médecine, de sciences infirmières, de droit, des arts et sciences ainsi que de l’ESPUM.

« Les experts de l’Université de Montréal vont nous aider à pouvoir poser de véritables questions par rapport au phénomène que nous vivons, essayer de comprendre ce qui se passe et, certainement, apporter les réponses qu’il faut », a souligné le Dr Mukwege, qui a de plus reçu un doctorat honorifique de l’UdeM vendredi après-midi.

Pour le Dr Réjean Hébert, doyen de l'École de santé publique, cette entente est la « promesse que l’Université de Montréal ne restera pas indifférente » à la violence que vivent les femmes et les enfants en RDC.

« On monte le dossier d’une chaire philanthropique et je vais me promener pour essayer d’avoir des donateurs pour être capable de constituer un fonds qui nous permettra d’avoir une action encore plus intéressante, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans d’autres pays », a-t-il dit.

Le Dr Mukwege a fondé l’hôpital Panzi à Bukavu, dans l’est de la RDC, en 1999. Depuis, l’établissement a aidé plus de 96 000 femmes victimes de violences sexuelles. En plus du travail qu’il effectue comme gynécologue-obstétricien, Denis Mukwege a acquis une renommée internationale en plaidant la cause des victimes et en dénonçant l’utilisation du viol comme arme de guerre.

Outre le prix Nobel de la paix, qu'il a remporté avec la militante yézidie Nadia Murad, ex-esclave du groupe armé État islamique, le Dr Mukwege a reçu le Prix des droits de l'homme des Nations unies en 2008 et le prix Sakharov de l'Union européenne en 2014.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau