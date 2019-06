Un avion s'écrase près de l'aéroport de Grand-Sault

L'employé de l'aéroport avait peu de détails sur l'écrasement. On sait qu'il s'agit d'un avion provenant de Rivière-du-Loup, mais on ignore le nombre de personnes qu'il contenait et s'il y a des blessés.

Il s'agirait d'un avion de l'école Aviation MH de Rivière-du-Loup, selon son propriétaire Martin Hivon.

Plus de détails à venir.