Une maison pour femmes violentées très occupée

L'an dernier, le taux d'occupation du Centre a été de 161,5 %.

Pour la directrice, Monic Caron, cette donnée ne signifie pas nécessairement une augmentation de la violence conjugale dans la région.

Parmi les explications qu'elle évoque, il y a que les femmes restent plus longtemps au Centre parce qu'elles constatent qu’il manque de logements abordables près du centre-ville de Sainte-Anne-des-Monts.

Également, les femmes hésitent moins à demander de l'aide à une époque où les médias sociaux encouragent les dénonciations.

Je me plais à dire que c'est aussi parce que les services sont bien connus, que les femmes hésitent de moins en moins à y recourir alors ça, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle.

Que les femmes ne fassent pas appel aux services, ça, ce serait plus inquiétant. Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie

La directrice du Centre Louise-Amélie, Monic Caron Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Service du Centre Louise-Amélie 2018-2019 135 femmes et enfants au service d’hébergement

102 femmes et enfants au service sans hébergement

132 femmes et enfants au service après l'hébergement

En moyenne, 19 personnes ont été hébergées en même temps. C'est sept de plus que ce que le financement permet.

Plus de bouches à nourrir coûte cher, causant un manque à gagner de 70 000 $ qui a pu être comblé par la générosité de la communauté.

La directrice déplore que le gouvernement n’ajuste pas le financement en fonction des particularités du territoire.

Nous, les déplacements, c'est beaucoup plus grand que si on était à Québec ou à Montréal où il y a des autobus à chaque coin de rue et des services en grand nombre. Ici, on doit faire beaucoup plus.

Le Centre Louise-Amélie existe depuis 35 ans Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Cette aide permettrait d'ajouter trois employées à la vingtaine qui viennent déjà en aide aux enfants et aux femmes qui tentent de reprendre le contrôle de leur vie.