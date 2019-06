Femmes autochtones : il faut mettre fin à l'indifférence, clame Pierre Corbeil

La Ville de Val-d'Or a réagi quelques jours après le dépôt du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Le maire, Pierre Corbeil, lance un appel à l'action et à surmonter « l'indifférence qui est trop omniprésente ».

Je pense que cela a pu se faire malheureusement dans le temps, grâce à l'indifférence et il faut absolument saisir cet appel, cet appel à la mémoire et à l'action pour justement passer à l'action , a déclaré le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, en marge d'une cérémonie pour honorer le parcours des autrices Joséphine Bacon et Antonine Maillet, de passage dans la municipalité.

Selon le maire, tout le débat entourant l'utilisation du terme génocide n'est qu'un écran qui masque ou qui veut assombrir le reste du travail . Il faut surmonter cela rapidement et s'attaquer aux racines du problème et le faire tous ensemble. C'est comme cela qu'on va arriver à des résultats probants plus rapidement , a-t-il souligné.

Il faut que ça arrête et il faut que la tendance se renverse. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Tous les paliers du gouvernement et les organismes ont leur rôle à jouer, selon M. Corbeil. Ça va se passer aussi dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages , partout, a-t-il mentionné.

La Ville de Val-d'Or a posé plusieurs gestes depuis les « événements de Val-d'Or » en 2015, dont l'élaboration d'un plan de lutte au racisme et l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones.