Joséphine Bacon et Antonine Maillet honorées à Val-d'Or

Les artistes Joséphine Bacon et Antonine Maillet ont été honorées jeudi soir par la Ville de Val-d'Or lors de la cérémonie protocolaire de la signature du Livre d'Or.

La Ville a profité de la présence des artistes dans la région puisqu'elles performent dans le cadre du Festival des contes et légendes, afin de souligner leur contribution à la culture.

La poétesse originaire de Pessamit Joséphine Bacon a également appris jeudi qu'elle était lauréate du prix « Indigenous Voices Awards », pour sa dernière œuvre, Uiesh, Quelque Part. Elle s'est dite honorée par ces distinctions. À quelque part, c'est comme s'il y a des gens qui reconnaissent ton existence, comme quoi tu es là , a-t-elle affirmé.

Mme Bacon affirme avoir un certain attachement à Val-d'Or depuis son premier passage avec l'artiste Tomson Highway. Je n'avais fait qu'un seul conte, c'était en innu-aimun, pendant une dizaine de minutes, dans ma langue, et les gens étaient là à écouter, comme s'ils comprenaient , a-t-elle relaté.

Antonine Maillet et Joséphine Bacon ont pu signer le Livre d'or de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Lors de son discours de remerciement, l'autrice Antonine Maillet a souligné que l'une des protagonistes de l'un de ses romans était inspirée d'une femme de l'Abitibi-Témiscamingue qu'elle avait rencontrée. Quelqu'un m'a fait le compliment de me dire que c'est dans ce livre, pour la première fois dans l'histoire de la littérature du Québec ou du Canada, qu'on parlait d'une vraie libération de la femme , a-t-elle affirmé.

Celle qui est derrière La Sagouine et Pélagie-la-Charrette a aussi livré un vibrant hommage à l'art oratoire, qui a permis de préserver les cultures, dont celle de l'Acadie, d'où elle est originaire. Si en Acadie il n'y avait pas eu les contes, il n'y aurait pas eu de littérature , a-t-elle souligné.