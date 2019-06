Un homme de la Beauce accusé d'avoir blessé gravement son bébé de 4 mois

Selon l'acte d'accusation, les faits reprochés se seraient déroulés à Saint-Joseph-de-Beauce, le 26 mai dernier. Le père de l'enfant n'a toutefois été arrêté que le lendemain par les policiers.

L'homme a comparu le 28 mai au palais de justice pour répondre à un chef d'accusation de voies de fait graves en blessant, mutilant et défigurant le nouveau-né.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) s'est d'ailleurs objecté à la remise en liberté de l'accusé.

Le père de l'enfant a été arrêté par la Sûreté du Québec (QS). Photo : Facebook

« Il demeure incarcéré et le dossier a été reporté au 11 juin afin de déterminer si d'autres accusations seront portées et de ce qu'il adviendra de sa libération en fonction de l'évolution de la situation », explique Me Annick Harbour, procureure de la Couronne.

Pour le moment, il a été impossible de connaître avec précision la nature des gestes qui auraient été posés et le contexte dans lequel les événements se sont déroulés.

Le père de famille reviendra donc devant le tribunal la semaine prochaine pour son enquête sur remise en liberté.