Un boisé de Sainte-Foy partiellement menacé par des coupes de la Ville

La construction du stationnement se fait dans le cadre des travaux d'amélioration du Centre sportif et du Marché public de Sainte-Foy. Une citoyenne, Ginette Paquin, s'occupe bénévolement de la protection du boisé depuis 2012.

Je suis venue dans le boisé la semaine dernière et j'ai vu les marques sur les arbres et c'était écrit "Limite déboisement". J'ai été surprise. Je me demandais ce qui se passait. J'ai appelé à la Ville et il semble que les arbres vont être coupés dans les prochains jours , raconte-t-elle.

Au cours des dernières années, elle s'est présentée à plusieurs reprises au conseil municipal de la Ville de Québec pour demander un moratoire.

Monsieur Labeaume a dit, au conseil municipal, qu'il allait protéger le boisé de Rochebelle. Je lui demande de tenir sa promesse , soutient Ginette Paquin.

Boisé unique

Le boisé est ceinturé par le chemin des Quatre-Bourgeois, la route de l'Église l'autoroute Henri-IV et le boulevard Hochelaga.

La seule place où il y a un boisé naturel, dans le quadrilatère, c'est ici. C'est un magnifique boisé qui comprend des chênes rouges, des érables à sucre, d'autres types d'érables aussi , affirme Ginette Paquin.

Le conseil de quartier Saint-Louis se dit aussi préoccupé et a adopté le 5 juin une résolution pour réclamer également un moratoire.

Réponse de la Ville

Par courriel, la Ville de Québec affirme que 27 arbres du boisé seront abattus, dont 20 de petites tailles, malades ou morts. Nous avons porté une attention particulière à préserver des arbres de grande taille qui assureront la vitalité à long terme du boisé.

Au total, dans le cadre du projet de réaménagement du Centre sportif et du Marché public, une centaine d'arbres devront être abattus. En contrepartie, la Ville va replanter 185 arbres, ainsi que des arbustes et des plantes vivaces pour une superficie totale de plus de 3 000 mètres carrés.