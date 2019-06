Scott Moe est le premier ministre le plus populaire au Canada

Scott Moe gagne six points de plus par rapport au dernier trimestre.

Le premier ministre du Québec, François Legault, vient en deuxième position avec un taux d’approbation de 62 %.

Le premier ministre nouvellement élu de l'Alberta, Jason Kenney (61 %) et le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs (53 %) complètent le palmarès. Tous les quatre ont pour points communs d'être des chefs conservateurs qui se disputent avec les libéraux fédéraux et qui exercent leurs fonctions depuis moins de deux ans.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, affiche le taux d'approbation le plus bas, avec seulement 16 %, suivi du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, avec 36 %.

Scott Moe suit les traces de son prédécesseur, Brad Wall, qui s'est régulièrement classé parmi les premiers ministres les plus populaires au pays.

Méthodologie

L’Institut Angus Reid a mené un sondage pour le compte d'Angus Reid Global entre le 28 mai et le 4 juin 2019 et a enquêté auprès de 5 807 Canadiens adultes, membres du forum Angus Reid. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.