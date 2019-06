La vie de la Fransaskoise Madeleine Côté-Lepage sera célébrée dimanche en Colombie-Britannique

Originaire de Nicolet au Québec, Madeleine Côté-Lepage a passé la majeure partie de sa vie en Saskatchewan. Elle est connue pour son engagement pour la francophonie de la province ainsi que pour l’avancement de la cause des femmes dans la communauté fransaskoise.

En 2014, à l’occasion du 100e anniversaire du premier mouvement social des femmes francophones au Canada, Madeleine Côté-Lepage faisait partie de la liste des 11 femmes de la Saskatchewan à avoir été reconnues pour leur contribution.

À cette occasion, 100 femmes francophones avaient été célébrées, dont l’écrivaine Gabrielle Roy pour le Manitoba et l’exploratrice Émilie Fortin-Tremblay pour le Yukon.

Madeleine Côté-Lepage a été l'une des premières à faire partie du conseil d’administration de la Fédération provinciale des Fransaskoises au début des années 1990.

L’ancienne présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Françoise Sigur-Cloutier, se souvient que Madeleine Côté-Lepage avait cette urgence de faire vivre la culture francophone dans l’Ouest, et tout particulièrement en Saskatchewan.

Maria Lepage, la présidente de l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg, se souvient de la joie de vivre de Madeleine Côté-Lepage qui apportait, selon elle, une perspective différente grâce à son désir de mettre à l’avant-plan la question de l’avancement des femmes dans la société.

Maria Lepage souligne aussi l'engagement de Mme Côté-Lepage dans le milieu éducatif, tout particulièrement auprès des jeunes filles.

Elle a notamment oeuvré pour la promotion du fait français à Debden et à Prince Albert. Le président de la Société canadienne-française de Prince Albert, Michel Dubé, se souvient d'ailleurs de l'engagement de Madeleine Côté-Lepage et de son conjoint.

Madeleine était une personne extrêmement dévouée. Elle était très engagée dans la communauté fransaskoise à Prince. Elle a par exemple été très impliquée dans le projet du centre scolaire communautaire à Prince Albert. Michel Dubé, président de la Société canadienne-française de Prince Albert

Une vie personnelle remplie

Madeleine Côté-Lepage est arrivée ici par amour avec ce beau jeune homme rencontré à l’Université d’Ottawa , nous raconte Nicole Lepage, la plus jeune de ses belles-soeurs, qui réside à Calgary.

Arrivée en Saskatchewan en 1959 au début de la vingtaine, elle venait d’une famille aisée. Nous, on l’était un peu moins, mais elle nous a adoptés, nous, la famille de Louis, ses parents et ses frères et soeurs.

Louis et Madeleine ont finalement quitté la Saskatchewan pour la Colombie-Britannique afin de se rapprocher de leurs enfants et de leurs petits-enfants.

Nicole Lepage mentionne que Madeleine a beaucoup souffert du diabète dans les dernières années de sa vie. Elle en a même perdu la vue, elle qui aimait tant la lecture , souligne-t-elle.

Sa vie célébrée en Colombie-Britannique dimanche

La célébration de la vie de Madeleine Côté-Lepage aura lieu le dimanche 9 juin de 14 h à 16 h au Centre Shoal de Sidney, en Colombie-Britannique.

Madeleine est morte au foyer Rest Haven Lodge, entourée de deux de ses petits-enfants, de sa fille aînée, Michelle, et de son mari, Louis. Elle avait 82 ans.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson