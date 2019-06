Un match avec le président de l'Impact

Ses racines saguenéennes sont encore bien ancrées.

J'ai de très beaux souvenirs. On demeurait sur la rue Downing dans le temps. On partait jouer dehors le matin et on revenait le soir! C'était un terrain de jeu immense Kevin Gilmore

Le sport faisait partie de l'ADN de sa famille. Son père a joué au hockey dans les ligues mineures et a entraîné l'équipe de football professionnelle de Chicoutimi.

Kevin Gilmore a plutôt choisi le droit et la Californie. En plus d'un quart de siècle, il a acquis une impressionnante expertise dans les domaines du sport, des médias et du divertissement au sein de différentes entreprises comme The Walt Disney Company, les Kings de Los Angeles et le Canadien de Montréal.

Le 22 janvier dernier, il a été nommé président et chef de la direction de l'Impact de Montréal. Un défi de taille!

En novembre dernier, Joey Saputo m'a approché pour prendre en charge son bébé. J'ai regardé la croissance de la Major League Soccer, les opportunités qui se présentaient pour les équipes, le marché de Montréal, le stade, l'organisation et j'ai trouvé que c'était un super beau projet , confie-t-il en entrevue.

Avant les matchs, Kevin Gilmore est partout dans le stade pour rencontrer des invités, saluer les partisans et serrer des mains.

Kevin Gilmore éprouve toujours du plaisir à échanger avec des amateurs de soccer. Photo : Radio-Canada

C'est important de parler aux partisans. C'est important qu'ils sachent qu'on les écoute, qu'on est prêt à répondre à certaines attentes. Kevin Gilmore

Et pendant le match, dans quel état d'esprit se trouve-t-il?

Parfois nerveux, parfois excité, mais j'ai appris il y a longtemps que le sport c'est comme une montagne russe. En tant que président, on a deux choix : on peut embarquer dans le premier wagon et vivre les hauts et les bas. On peut aussi regarder les montagnes russes, comprendre ce qui cause les hauts et les bas, et s'assurer que le plan demeure en place , souligne-t-il.

Lors de la visite de Radio-Canada, l’Impact a gagné l'affrontement contre le Real Salt Lake. À la sortie du terrain, le président était là pour féliciter l'équipe.