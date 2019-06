Des intervenants dénoncent les compressions au parc du Mont Carleton

Le parc fermera le 22 septembre au lieu du lundi du week-end de l'Action de grâce, le 14 octobre.

Le gouvernement de Blaine Higgs cherche à économiser de l'argent. Lors de son récent processus budgétaire, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a annoncé plusieurs changements comme celui-ci qui visent à réduire les dépenses publiques. Le ministère croit pouvoir économiser environ 730 000 $ dans l'ensemble de la province.

La ville de Saint-Quentin se trouve à environ 30 minutes en voiture de l'entrée du parc. Des intervenants de la région considèrent le parc comme étant un joyau touristique.

Le parc entraîne des retombées économiques pour cette communauté parce qu'elle est la plus près où les usagers peuvent se procurer des biens et des services, comme de l'essence, des épiceries, des restaurants.

La coordonnatrice des services touristiques de la Ville de Saint-Quentin, Joyce Somers, critique la décision de fermer le parc plus tôt. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La fermeture hâtive ne fait l'affaire de personne, selon la coordonnatrice des services touristiques de la Ville de Saint-Quentin, Joyce Somers.

J’étais un peu sous le choc parce que c’est la période où c’est la plus belle saison pour les couleurs [...] parce que si on parle des couleurs d’automne, avec tous les érables qu’on a dans la région, c’est de toute beauté et en plus, il ne fait pas trop chaud et pas trop froid non plus et il n’y a pas de moustiques , affirme Joyce Somers.

C’est la saison où on a beaucoup de clientèle européenne. Ils connaissent le parc, ils sont des habitués, ils veulent aller voir ça parce que c’est le plus haut sommet des Maritimes. Joyce Somers, coordonnatrice des services touristiques de la Ville de Saint-Quentin

À part l’hébergement rustique sans service offert directement dans le parc, l’auberge de Louise Durepos qu’elle gère depuis 12 ans non loin de Saint-Quentin est l’établissement privé le plus près du parc, à environ 20 minutes en voiture. Elle critique aussi la fermeture hâtive du parc qui surviendra durant une période lucrative pour son entreprise.

C'est la meilleure meilleure partie parce que beaucoup d'Européens viennent, beaucoup de Québécois. L'Action de grâce, c'est toujours plein, déjà d'avance. Donc, je ne sais pas. Il va falloir que j'avertisse le touriste que s'il vient pour le parc, qu'il vienne avant ou qu'il ne vienne pas du tout , déplore Louise Durepos, du Du Repos Bed and Breakfast .

Louise Durepos, du Du Repos Bed and Breakfast, estime que les usagers du parc du Mont Carleton constituent 75 % de sa clientèle. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le parc provincial du mont Carleton est à l'état sauvage, sans électricité, sans Internet et sans certains autres conforts de la vie moderne. Il est situé en pleine nature au coeur de la chaîne des Appalaches et il compte le plus haut sommet des Maritimes, le Mont Carleton qui culmine à 820 mètres (près de 2700 pieds).

Avec les renseignements de Serge Bouchard