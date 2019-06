Une première Coupe du monde loin des terrains de soccer pour Sonia Denoncourt

Celle qui a dirigé le développement des arbitres à la FIFA pendant une décennie vivra toutefois sa première Coupe du monde loin des terrains. Ça fait mal au coeur un peu, mais il y a 52 matchs à regarder alors je vais être collée à ma télévision pour le prochain mois , raconte-t-elle depuis son domicile d'Ottawa.

Sonia Denoncourt a été aux premières loges de l'expansion du soccer féminin. Il y a eu une grande évolution au cours des 20 dernières années. La première Coupe du monde a eu lieu en 1991. Ce n'est pas si loin si on compare à la Coupe masculine. En 1996, c'était les premiers Olympiques où le soccer féminin était présent. C'est quand même assez jeune. Ça l'a explosé dans les dernières 15 années. Le nombre d'équipes a augmenté à travers le monde, mais aussi à la Coupe du monde. Au début, il y avait à peine 12 équipes et aujourd'hui, il y en a 24.

Le travail d'arbitre n'est pas facile. Dans cette Coupe du monde, il y a 27 arbitres et 48 assistants. Il y a aussi 15 juges de reprises vidéo. C'est une grosse délégation. Quand on arbitre, on fait face à toutes sortes de pression. C'est pour ça que la préparation physique, mentale et technique est très, très importante. Sonia Denoncourt

Cette Coupe du monde va marquer un pas avec les reprises vidéo qui seront admises, soutient la Sherbrookoise. Ça a commencé en Russie l'an dernier, mais ce sera la première grande compétition féminine où on va expérimenter ça. J'espère que ça va aider les arbitres à faire leur travail et ce qu'on veut, c'est avoir la meilleure décision sur le terrain et rendre justice au sport.

Les Canadiennes entameront le tournoi lundi à 15 h (HAE) contre l'équipe du Cameroun.

Quelques faits marquants de la carrière de Sonia Denoncourt Première femme arbitre accréditée par la FIFA

Première femme à arbitrer un match de soccer féminin aux Jeux olympiques (Atlanta 1996)

Première femme à arbitrer un match de soccer masculin de première division (Brésil 1997)

A participé à trois reprises à la Coupe du monde comme arbitre (1995-1999-2003)

A dirigé le développement des arbitres féminins de niveau international au siège social de la FIFA pendant 10 ans