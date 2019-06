Québec, la destination préférée des Québécois cet été

Un sondage mené par CAA-Québec laisse croire que c’est la région de Québec qui sera la plus populaire chez les vacanciers québécois cet été.

Selon les résultats du coup de sonde réalisé la firme Léger, 18 % des vacanciers qui prendront la route visiteront la région de la Capitale-Nationale, qui se classe devant la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (16 %) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (16 %).

La capitale est bien placée pour recevoir beaucoup de visite. C’est une bonne nouvelle pour l’industrie touristique , indique le porte-parole de CAA Québec, Pierre-Olivier Fortin.

CAA-Québec se réjouit tout de même que 44 % des Québécois comptent prendre leurs vacances dans la belle province cet été, une augmentation de 9 points comparativement à l'an dernier.

L’organisme explique cette augmentation générale par le prix de l’essence et la faiblesse de notre dollar par rapport au dollar américain et à l'euro. L’autre explication est que les répondants sont plus nombreux à profiter d’une résidence secondaire ou d’un chalet.

Les destinations américaines associées à la plage, comme le Maine, le New Jersey et le New Hampshire, sont en baisse dans les intentions de fréquentation.

Le sondage a été mené auprès de 1007 Québécois entre les 12 et 21 avril. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 %.