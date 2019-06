Le président du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Hugues St-Pierre, somme la ministre de la Santé, Danielle McCann, de mettre fin aux interruptions de services dans les établissements de santé en région.

Dans la foulée de la fermeture partielle du service d'obstétrique à l'hôpital d'Amqui, M. St-Pierre a fait parvenir une lettre à la ministre McCann, en lui signifiant sa vive inquiétude quant aux problématiques relatives à la desserte médicale en région.

Nous assistons bien malgré nous à l'effritement de l'offre de services et donc à la fragilisation de la pérennité des soins et des services de proximité dans notre région. Extrait de la lettre du président du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Hugues St-Pierre, à la ministre McCann

Selon M. St-Pierre, les ententes conclues par Québec pour mieux desservir les régions, notamment avec l'Association des anesthésiologistes du Québec, ne sont que des demi-mesures qui, ultimement, restreignent davantage la capacité d'attractivité et d'installation de médecins spécialistes en région , peut-on lire.

Il ajoute qu'avec la suspension de l'application de la loi 130, qui visait à donner plus de pouvoir aux directions des hôpitaux pour contrôler l'emploi du temps des spécialistes, le CISSS est maintenant contraint de compter sur la bonne foi et le volontariat pour desservir les territoires plus éloignés en cas de rupture de service.

Une nouvelle entente réclamée

M. St-Pierre somme la ministre de conclure une nouvelle entente avec les médecins spécialistes pour éviter les interruptions de services.