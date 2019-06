Vaccinations : le gouvernement Higgs supprimera les exemptions non médicales

Le gouvernement tente ainsi de juguler l'éclosion de rougeole dans la région de Saint-Jean. Une douzaine de cas s'y sont déclarés, ces dernières semaines, la grande majorité chez des personnes fréquentant deux écoles secondaires.

Le ministère de l'Éducation a une politique qui oblige les parents à fournir une preuve d'immunisation de leurs enfants contre une série de maladies contagieuses, dont la rougeole, les oreillons, la coqueluche, la polio et la varicelle, mais la politique prévoit des exemptions pour les parents qui présentent une déclaration écrite détaillant leur opposition.

Le gouvernement veut faire disparaître cette échappatoire. Ces modifications permettront de garantir que le plus grand nombre d’enfants possible sont vaccinés et de protéger les membres les plus vulnérables de la société , déclare le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Les changements législatifs exigeront que les enfants qui fréquentent les écoles publiques ou les garderies éducatives agréées aient une preuve d'immunisation ou une exemption signée par un professionnel de la santé, le seul type d'exemption qui sera désormais autorisé.

Les vaccins constituent un moyen sûr et efficace d’empêcher la transmission de nombreuses maladies, dont certaines sont potentiellement mortelles, affirme le ministre Cardy, qui avait exprimé sa frustration par rapport au mouvement anti-vaccination il y a quelques semaines.

Plus de détails à venir...