" On t'aime Claire ! "

S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de la soirée d'ouverture du 25e Festival international Dansencore, c'est l'amour que portent les danseurs, les artisans et la communauté trifluvienne pour la directrice Claire Mayer. Un amour largement exprimé et démontré tout au long de ce nouveau rendez-vous. Non seulement il donnait le coup d'envoi au Festival, mais il a permis de rendre hommage à sa fondatrice qui avait annoncé son départ de l'organisation.

Le Cabaret Memphis était plein.

Le Festival a misé cette année, sur une formule souper spectacle et il semble que le pari ait été gagnant même si le défi était grand.

La directrice avait demandé à des compagnies de danses invitées de présenter des chorégraphies pour accompagner les chanteurs et musiciens pendant leur prestation.

C'est donc un nouveau spectacle qui a été créé pour l'occasion. Le mariage entre la musique vivante et la danse apporte une nouvelle dimension très appréciable au Festival. Il faut dire qu'on avait choisi de grandes voix trifluviennes: Breen Leboeuf, Fabiola Toupin, Julie Massicotte, Manon Brunet et Ricky Paquette.

Les danseurs et leur chorégraphes se sont fait généreux pour démontrer tout le respect et la reconnaissance qu'ils portent à Claire Mayer. Nous partageons une grande amitié, nous sommes des âmes soeurs a témoigné Acia Gray directrice du Tapestry Dance Company du Texas. J'ai le sentiment de revenir à la maison a avoué Stacey Tookey directrice de la compagnie Still Motion de Los Angeles en parlant du Festival.

Photo : Radio-Canada / Kim Châteauneuf

Tour à tour, on a témoigné de son audace de créer en région un festival dédié à la danse, de son leadership, de son esprit visionnaire, mais par delà toutes ces éloges, on a compris que chacun d'entre eux voulaient simplement lui dire " je t'aime ".

Celle qui préfère travailler en coulisse a pour une fois, accepté les éloges.

Je le vis pleinement, je le prends, je prends l'amour des gens... si tu savais ! Claire Mayer

Même si la formule souper-spectacle se veut moins formelle qu'un spectacle conventionnel, on a eu droit à de beaux moments d'une rare intensité et on a senti que les compagnies de danse voulaient offrir quelque chose d'unique à cette soirée.

Le Tapestry Dance a réinterprété une chorégraphie symbolique pour elle. Dansée sur la chanson " A change is gonna come " la danse avait été créée lors de l'élection présidentielle américaine il y a deux ans. Elle se voulait être une célébration de la diversité et de l'inclusion pour faire contrepoids à la volonté d'ériger un mur entre le Mexique et les États-Unis.

Still Motion présentait une création conçue spécialement pour Dansencore sur " Je ne regrette rien " magnifiquement interprétée par Fabiola Toupin. Mais le moment le plus poignant de la soirée a été offert par les danseurs torontois de Citadel + Compagnie sur la bouleversante chanson " Hurt " de Johnny Cash. Breen Leboeuf en a fait une interprétation à la hauteur du grand Cash, avec émotion et retenue. Les danseurs nous ont ému en incarnant avec justesse, les tourments intérieurs.

Photo : Radio-Canada / Kim Châteauneuf

Cette première soirée a été le prélude au Gala des vendredi et samedi soirs. On comprend déjà que le niveau sera élevé en cette année anniversaire. Avec le beau temps qui a décidé de s'installer pour la fin de semaine, tout est en place pour en faire une édition prometteuse.