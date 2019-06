Des citoyens réclament la disparition d'Edward Cornwallis des espaces publics d'Halifax

De nombreux participants à la première consultation publique sur la place à réserver à Edward Cornwallis ont réclamé la disparition pure et simple du nom du fondateur d’Halifax de l’espace public. La réunion a eu lieu jeudi soir, au Centre d’accueil autochtone micmac, à Halifax.

Je serai de retour et je manifesterai si quelqu’un essaie encore une fois de mettre le nom de Cornwallis sur quelque chose , a indiqué Trish McIntyre aux membres du groupe de travail ayant organisé la consultation.

Ce comité doit faire des recommandations au conseil de la municipalité régionale d’Halifax sur les façons de commémorer Edward Cornwallis dans les espaces et monuments municipaux. Il doit aussi proposer des façons de rappeler l’histoire des Premières Nations sur le territoire de la ville.

Le général Edward Cornwallis a fondé Halifax en 1749, et a été gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 1749 à 1752. Menant une guerre sans merci aux Premières Nations, il avait promis une récompense à quiconque lui rapportait le scalp d’un Micmac, homme, femme ou enfant.

Des participants ont fait un parallèle entre la prime qu’il offrait et la violence dont il est question dans le rapport récent de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

De ne pas faire le lien entre le génocide des femmes autochtones et le symbole que Cornwallis représente serait de la négligence , a affirmé la militante Rebecca Moore. Ériger la statue d’un homme qui représente ce génocide n’est pas une voie vers la réconciliation , a ajouté Denise Pictou-Maloney.

Méconnaissance de l'histoire

Beaucoup de participants à la rencontre ont aussi affirmé que les Néo-Écossais connaissent mal leur passé.

J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires récemment et je peux affirmer avec certitude qu’on n’en sait pas assez sur l’histoire du colonialisme , a dit Mitchell Moxum. Je crois que le minimum qu’on peut faire, c’est de s’assurer que tous les citoyens apprennent les horreurs commises sur le territoire où l’on vit.

La statue d'Edward Cornwallis a été retirée du parc du même nom le 31 janvier 2018. Photo : Craig Paisley/CBC

Un historien de Dartmouth, David Jones, a quant à lui proposé la création d’un musée pour préserver et promouvoir l’histoire autochtone. Ça honorerait notre patrimoine archéologique, notre histoire écrite et nos traditions orales , a-t-il expliqué. Je ne crois pas qu’on puisse attendre plus longtemps.

Retrait de la statue

Le conseil de la municipalité régionale d’Halifax a ordonné le retrait de la statue d’Edward Cornwallis du parc du même nom, dans le sud de la ville, en janvier 2018. Il s’agit pour l’instant d’un retrait temporaire, en attendant que le conseil municipal détermine son sort.

La prochaine consultation publique aura lieu le mardi 11 juin à 18 h, à l’Université Saint Mary’s, à Halifax.

Avec les informations de Pam Berman, de CBC