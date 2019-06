Dernière saison de l'Acadie des terres et forêts en fête

La décision de ne plus le présenter après cette saison est motivée par des raisons financières, selon l’un des fondateurs, Étienne Deschênes.

Ce n’est certainement pas parce que le spectacle n’attire pas de foule et de touristes. Tout le monde voulait continuer. On n’est pas à l’apogée encore du spectacle. Mais, ce sont les chiffres qui mènent. Alors, ça coûtait de plus en plus cher de faire le spectacle, que ce soit la sonorisation, la location de la salle. Puis, les revenus diminuaient surtout du côté provincial alors que nous avions avant 60 000 $ pratiquement [durant] les 13 premières années, puis là c’est tombé à 4000 $. Il y a des limites à couper des comédiens et du personnel , explique Étienne Deschênes.

Les organisateurs ne comptaient pas présenter de nouveau le spectacle cet été, mais ils ont fait une nouvelle demande au gouvernement provincial et obtenu 12 000 $ au lieu de 4000 $. C’est quand même loin de 60 000 $, mais au moins ça nous permettait de faire un spectacle d’adieu, remercier les gens. Les jeunes étaient très contents aussi de pouvoir faire une dernière édition , souligne M. Deschênes.

Il s’agit de la 18e saison de l’événement culturel qui a déjà connu 250 représentations, 80 000 spectateurs et 150 artistes, principalement de jeunes comédiens, chanteurs et musiciens.

Je pense que le spectacle a laissé beaucoup au niveau culturel, surtout au niveau du développement des jeunes, au niveau de leurs talents, au niveau d’un endroit où pratiquer leur art, affirme Étienne Deschênes. Je me disais les premières années qu’on va en voir à un moment donné à la télé, sur les grandes scènes, dans des comédies musicales. Puis, ça s’est réalisé.

Les représentations de cette saison intitulée Last Call auront lieu du 10 au 28 juillet, du mercredi au dimanche, à 19 h 30, au casino Grey Rock à Edmundston.

Avec les renseignements d’Anne-Marie Parenteau