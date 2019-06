L’industrie minière de demain

La grande exposition Canadian Mining Expo s'est tenue cette semaine à Timmins, dans le nord de l'Ontario. Plus de 400 exposants venus notamment des États-Unis, de l'Autriche et de l'Australie ont présenté leurs technologies de pointe. Voici les tendances à surveiller.

Le jumeau numérique

Chaque pièce d'une usine est reproduite dans une copie digitale. Photo : Siemens

Siemens a présenté une nouveauté tout droit sortie d’un film de science-fiction. Il s’agit d’un « jumeau numérique » qui pourrait permettre à des entreprises de gérer leur usine à partir de leur siège social en opérant directement sur une véritable reproduction numérique de leur usine, un modèle virtuel, sans devoir nécessairement se déplacer sur place.

Normalement, les mines sont dans des endroits isolés qui prennent une ou deux journées pour s’y rendre. Grâce au jumeau numérique, le technicien de Toronto peut accéder au système en temps réel sans s’y rendre. Thiago Amaral, spécialiste des ventes chez Siemens



Les compagnies minières minimisent ainsi leurs coûts de main-d’œuvre et de déplacement.

L’intelligence artificielle pourrait être la solution à l’industrie minière? Photo : iStock

Le programme comprend par ailleurs la possibilité d'entrevoir les effets d'une manœuvre et de tester des scénarios possibles.

Dans l’industrie minière, personne ne veut être le premier [à innover], en raison des coûts trop élevés et des risques. Thiago Amaral, spécialiste des ventes chez Siemens

Le programme utilise notamment l’intelligence artificielle pour connaître le moment idéal du remplacement d’une pièce par exemple.

Les avions radiocommandés

Darren Tegel, directeur des opérations chez Day Group, montre son avion télécommandé avec caméra. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot



La caméra fixée sur l’avion du directeur du service aérien chez Day Goup, Darren Dreger, est munie d’un détecteur de zones thermiques. Cette technologie permet ensuite de cartographier en 3D le site.

La principale différence entre un drone et son avion est qu'il peut aussi atterrir dans des endroits plus restreints, voler plus longtemps et sur une plus longue distance qu’un drone. Darren Dreger, directeur du service aérien chez Day Goup

Des drones sous-terrain

Un mineur analyse les sols à l'aide de son drone. Photo : Mike Campigotto

Le potentiel des drones dans le ciel est bien connu, mais qu’en est-il de ceux qui peuvent voler sous terre. Le président de SafeSight, Mike Campigotto, a décidé d’adopter une approche souterraine de la technologie en cartographiant et en arpentant l’intérieur des mines. Les mines continuent d’être explorées en profondeur, et plus profond ils vont, plus les coûts sont élevés , précise Mike Campigotto, qui considère que les drones peuvent contribuer à une exploitation efficace.

La technologie qu’on offre permet que chaque pelleté de terre soit la meilleure qualité de roche possible. Mike Campigotto, président de SafeSight

Le président de SafeSight Exploration inc., Mike Campigotto, avec son drone d'intérieur et son géoradar à roue motrice. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Comme ce n’est pas toujours possible de voler dans les endroits restreints, Mike Campigotto s’est aussi doté d’un robot qui permet lui aussi de cartographier toute l’information dans un rayon de 100 mètres autour de lui en seulement 90 secondes ce qui prenait auparavant plus d’une heure et collectait seulement 70 % de l’information.