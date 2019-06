Réouverture de l'écocentre Saint-Laurent

À compter du mardi 18 juin, le site sera ouvert comme les autres écocentres du réseau montréalais, du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.

L’écocentre de Saint-Laurent était fermé depuis le 23 avril dernier. La Ville de Montréal avait alors expliqué que cette fermeture était liée à des difficultés rencontrées par le gestionnaire du site, Mélimax, qui avait été blâmé pour avoir déversé des rebuts de façon illégale sur un terrain appartenant à son actionnaire principal.

Aux dernières nouvelles, le centre de LaSalle, qui avait été fermé pour des raisons opérationnelles, n'a pas encore été rouvert.

Parmi les déchets pouvant être soumis aux écocentres, on retrouve les résidus de construction, de rénovation et de démolition, les métaux, le bois, les électroménagers, les résidus domestiques dangereux, les pneus et les produits électroniques.

Il y a cinq autres écocentres à Montréal : celui du secteur L’Acadie, sur le boulevard Henri-Bourassa Ouest; celui de Côte-des-Neiges, près de l'intersection du chemin de la Côte-des-Neiges et de la rue Jean-Talon; celui de Rivière-des-Prairies, dans le nord-est de l'île; celui du quartier La-Petite-Patrie, sur la rue des Carrières, et celui de Saint-Michel, dans le quartier du même nom.