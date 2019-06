Journée d’action à Ottawa pour résister aux coupes du gouvernement Ford

Un an après l'élection du Parti progressiste-conservateur de Doug Ford en Ontario, une journée d'action se tient vendredi et se poursuivra samedi, alors que des regroupements et des citoyens vont dénoncer les compressions du gouvernement.

Des Ontariens se rassemblent à travers la province dans le cadre de cette journée et Ottawa n’est pas exclue. Des tracts sont notamment distribués dans 25 communautés ontariennes pour sensibiliser les gens aux compressions.

À Ottawa, ces documents sont partagés en matinée vendredi aux citoyens qui attendent à différents arrêts d'autobus, entre autres. Une manifestation aura lieu par la suite à 17 h, au palais de justice, rue Elgin.

En plus de marquer un an depuis la dernière élection, c’est l’anniversaire de la résistance aux coupes , affirme Greg McGillis, vice-président de la Fédération des travailleurs de l'Ontario (FTO), qui est derrière les deux journées d'action, qui vise à mobiliser la société civile.

Plusieurs membres de la société civile sont appelés à s'engager. C’est une coalition des syndicats, mais c’est aussi une coalition des parents, des groupes publics, des groupes de gens à faible revenu. C’est un ensemble de groupes qui ne sont pas toujours d’accord. Mais, une chose sur laquelle ils sont d’accord, c’est que le gouvernement est contre le peuple de l’Ontario , a soutenu M. McGillis.

Il critique notamment les attaques aux systèmes d’éducation et de santé par le gouvernement Ford. C’est une année de coupes et d’actions extrêmes, idéologique et financée par les coupes aux familles à faible revenu.

M. McGillis souhaite mettre de l’avant les politiques des progressistes-conservateurs afin de montrer au public les coupes, en plus de continuer de défier le gouvernement Ford.

Greg McGillis, vice-président de la Fédération des travailleurs de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

La francophonie de la partie

Outre les coupes en santé et en éducation, des francophones de l’Ontario seront de la partie pendant les journées de mobilisation, afin de démontrer que la communauté est toujours bien vivante.

Dans la dernière année, on a eu des coupes importantes qui ont eu des impacts chez les étudiants, chez les francophones, chez les travailleurs , a mentionné Aja Besler, la directrice générale de l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO).

On veut prendre le temps de se positionner et de s’exprimer par rapport à ces coupes-là. Aja Besler, directrice générale, ACFO

Ajà Besler, directrice générale de l'Association des communautés francophones d'Ottawa (Acfo) Photo : Radio-Canada / Godefroy Chabi

Selon la directrice générale de l' ACFOAssociation des communautés francophones d’Ottawa , ces journées de mobilisation sont une occasion de s’allier avec d’autres groupes, bilingues et anglophones, dans le but de leur montrer que nous, les francophones, on est impliqués dans un mouvement plus grand. C’est aussi pour montrer qu’on a des alliés dans la communauté majoritaire.

Selon Aja Besler, il s’agit aussi d’une occasion de démontrer l’importance des services aux francophones à la communauté anglophone.

Mme Besler réitère d'ailleurs sa demande au gouvernement Ford de reculer dans le dossier du Bureau du commissaire des services en français et celui de l'Université de l'Ontario français.

Avec les informations d'Antoine Trépanier