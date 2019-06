Des navires de guerre américain et russe se frôlent en mer de Chine

L’affaire a d’abord été rapportée par le service de presse de la Flotte russe du Pacifique, qui a dénoncé le comportement « inadmissible » du navire de guerre américain, selon des propos cités par les agences de presse russes.

« Dans le sud-est de la mer de Chine orientale [...], le croiseur USS Chancellorsville a soudainement changé de cap et coupé la route du destroyer russe Amiral Vinogradov à seulement 50 mètres du navire », affirme l’armée.

« Pour éviter la collision, l'équipage de l'Amiral Vinogradov a été contraint à une manœuvre d'urgence. Une note de protestation a été émise à l'encontre du croiseur américain soulignant le caractère inadmissible de telles actions. »

La Septième flotte américaine n’a pas tardé à répliquer. Elle a confirmé que les deux navires de guerre sont passés à 15 ou 30 mètres l’un de l’autre dans la mer des Philippines, à 11 h 45, heure locale, mais a imputé la faute à l’armée russe.

« Le destroyer russe Udaloy I DD 572 a fait une manœuvre dangereuse contre le USS Chancellorsville », ce qui a mis « la sécurité de l’équipage et du bateau en danger », écrit-elle dans un communiqué.

« Le Chancellorsville récupérait son hélicoptère à route et vitesse stables quand le navire russe a manœuvré » de façon « non sécuritaire et non professionnelle » pour s’approcher du croiseur, explique-t-elle.

« Cette action dangereuse a forcé le Chancellorsville à faire machine arrière et à manœuvrer. »

Le porte-parole de la Septième flotte, le commandant Clayton Doss, assimile la version des événements offerte par l’armée russe à de la « propagande ».

Des incidents entre navires américains et russes se produisent à intervalles réguliers, mais plus souvent en mer Baltique ou en Méditerranée.

À l'été 2016, deux incidents coup sur coup s'étaient produits en mer Méditerranée : les deux pays s'étaient d'abord accusés mutuellement de manœuvres dangereuses puis, deux semaines plus tard, l'armée américaine avait accusé une frégate russe de s'être approchée trop près d'un croiseur.

Des incidents plus réguliers concernent aussi des avions s'approchant trop près de l'espace aérien de l'autre. En mai, six avions russes, dont des bombardiers stratégiques, ont été escortés à distance de l'Alaska par des chasseurs américains.