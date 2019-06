La Gaspésie, les Îles et le Bas-Saint-Laurent moins populaire dans les intentions de vacances des Québécois

Selon un sondage de CAA Québec, les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent ont perdu trois points comparés à l’an dernier dans le sondage des destinations de voyage des Québécois.

Le sondage souligne que la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine font tout de même partie des destinations de vacances prisées des Québécois. Les deux régions demeurent au second rang du sondage juste sous la Capitale-Nationale.

Destinations au Québec 2019 18 % Capitale-Nationale

16 % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

16 % Saguenay-Lac-Saint-Jean

15 % Laurentides

11 % Bas-Saint-Laurent

Les régions comme l’Estrie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et Montréal connaissent une augmentation comparativement aux intentions de voyage de 2018.

Destinations Gaspésie-des-Îles 2018 – 19 %

2019 – 16 %

Destination Bas-Saint-Laurent 2018 – 14 %

2019 – 11 %

Le phare du site historique maritime de la Pointe-au-Père Photo : Radio-Canada

CAA Québec se réjouit tout de même que 44 % des Québécois comptent prendre leurs vacances dans la belle province cet été, une augmentation de 9 points comparativement à l'an dernier.

L'organisme explique cette augmentation générale par le prix de l’essence et la faiblesse de notre dollar par rapport au dollar américain et à l'euro. L’autre explication est que les répondants sont plus nombreux à profiter d’une résidence secondaire ou d’un chalet.

Destinations des vacanciers 2019 44 % Québec (+9 points)

10 % Ontario

10 % États-Unis

Le sondage a été mené par la firme Léger auprès de 1007 Québécois, entre les 12 et 21 avril. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 %.