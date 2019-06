Le BVG critique les rénovations du CNA

La cure de jouvence de l’institution ottavienne était divisée en deux projets : une rénovation architecturale de 110,5 millions qui ouvre l’édifice et l’oriente vers la rue Elgin, ainsi qu’une refonte de 114,9 millions des espaces de production et de théâtre, en plus des systèmes d’éclairages et de son du CNACentre national des Arts .

Or, des fonds auraient été déplacés d’un projet à l’autre de façon inappropriée, selon ce qu’a indiqué le vérificateur principal Étienne Matte dans une note incluse dans les états financiers du CNACentre national des Arts .

Étienne Matte, vérificateur général au Bureau du vérificateur général du Canada. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle/CBC

Le CNACentre national des Arts aurait dû demander la permission du gouvernement avant de transférer l’argent d’un projet à un autre, et ce, même si le projet a respecté le budget prévu, selon le vérificateur.

Il y a des contrôles très serrés en place et des sociétés d’État comme le CNA Centre national des Arts devraient respecter les exigences , a affirmé Étienne Matte. Nous voyons ce contrôle comme un mécanisme de surveillance important avant qu’une société d’État puisse transférer des fonds d’un projet à un autre.

Le CNA n’est pas d’accord

Les règles ont été respectées et aucun montant n’a été muté, affirme le CNACentre national des Arts , qui dit ne pas être d’accord avec les conclusions du vérificateur.

Nous avons obtenu les permissions nécessaires pour aller de l’avant avec la construction, comme on doit le faire, et nous avons livré l’édifice à temps en respectant le budget , a soutenu le conseiller principal, Communications du CNACentre national des Arts , Carl Martin.

M. Martin a indiqué que son affirmation est soutenue par le conseil d’administration du CNACentre national des Arts , ses avocats ainsi que par le contrôleur général du Canada.

Il a poursuivi en disant que chaque dollar dépensé par le CNACentre national des Arts dans le cadre du projet a été octroyé de façon appropriée. Ce sont des haut-parleurs, de l’éclairage, de l’équipement de projection, des choses comme ça , a expliqué M. Martin.

Le CNACentre national des Arts a reçu l’approbation du fédéral afin de transférer 3,8 millions du budget de production au budget de rénovation architecturale, mais le Bureau du vérificateur général a indiqué que cela ne tient pas compte du 15 millions qu’il a signalé.

Carl Martin, conseiller principal, Communications au CNA, affirme que chaque sou dépensé l'a été fait selon les règles. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle/CBC

Projet accéléré

Le projet de rénovation architecturale a été accéléré, les appels d’offres étant publiés avant la finalisation des plans, selon une note obtenue par CBC.

Ce projet devait être complété dans un court laps de temps et nous avons adopté une approche accélérée de planification et de construction , a expliqué M. Martin.

L’édifice a rouvert au public le 1er juillet 2017, à temps pour la célébration du 150e anniversaire du Canada et une visite du prince de Galles.

M. Martin a d’ailleurs indiqué que certains plans, comme un système de projection et la refonte de circuits électriques, ont été retirés puisqu’ils n’auraient pas respecté le budget. Certains aspects architecturaux, comme l’ajout d’un ascenseur et un toit vert, ont aussi été retirés.

Des changements communs

Carl Martin a soutenu que de tels changements sont chose commune dans le cadre de projets d’une telle envergure. C’est comme si quelqu’un décide de rénover sa cuisine et qu’ils veulent un comptoir de marbre, mais lorsqu’ils commencent les travaux, ils se rendent compte qu’ils n’ont pas les ressources , a-t-il illustré.

Il a soutenu que 95 % des travaux planifiés ont été menés à bonne fin. C’est un édifice remarquable. Nous avons été capables de faire ce qu’on voulait faire , a dit M. Martin.

Le CNACentre national des Arts est responsable de son propre budget, a dit le porte-parole du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et ce, malgré que son ministère en ait la responsabilité ultime.

Les Canadiens s’attendent à ce que leurs impôts soient bien utilisés et cela inclut la façon dont le CNA Centre national des Arts gère son argent , a affirmé le porte-parole dans un courriel.

Avec les informations de Ryan Tumilty, de CBC