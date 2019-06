Boisaco investit dans son avenir à Sacré-Cœur

L'ensemble de ces travaux augmentent le rendement des usines et les rendent plus compétitives.

Le but, ce n'est pas de faire de la rentabilité pour redistribuer strictement aux actionnaires, dit le président de Boisaco, Steeve Saint-Gelais. Le but, c'est toujours de générer de la rentabilité pour réinvestir et assurer l'avenir.

Parmi les nouveautés, on compte des robots empileurs pour les usines Granulco et Sacopan, une ligne de sciage réaménagée à Boisaco et des équipements modernes à l'usine Bersaco, aux Bergeronnes.

Le défi pour les années futures, c'est de ne jamais s'arrêter. Bastien Deschênes, président de Granulco

Selon le président de Boisaco, cette phase de modernisation a été possible grâce au retour d'une époque économique plus propice pour l'industrie du bois d'oeuvre, après un creux entre 2006 et 2015.

Même si les innovations apportées, comme les robots empileurs, permettent de remplacer le travail humain, aucun employé de Boisaco n'a perdu son poste, selon l'administration.

Boisaco reste ainsi un des employeurs privés le plus importants de la Haute-Côte-Nord.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil